Son dakika haber: İslahiye'de bir apartman karantinada - Son Dakika

- İslahiye'de bir apartman karantinada

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir günde görülen iki vakayla birlikte bir apartman karantinaya alındı.

İslahiye İlçe sağlık Müdürlüğü ve emniyet ekipleri 21 daire bulunan apartmanda temaslı olması şüphesi üzerine 53 kişi ve farklı bir adreste oturduğu tespit edilen 2 kişi ile birlikte toplamda 55 kişi İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süre ile karantina altına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri binaya gelmek isteyecek kişilerin uyarılması amacı ile bina girişine uyarı notu asıldı kapıya şerit çekildi.

Karantina altına alınan vatandaşların ihtiyaçları ilçe kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanacağı öğrenildi.