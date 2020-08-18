Son dakika haber! İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 44 gözaltı - Son Dakika

FETÖ/PDY terör örgütü üyeleri tarafından yapılan usulsüzlüklerle Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu'na girdiği ve terör örgütü ile bağlantısı bulunduğu belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yapılan Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrenci alım mülakat sınavlarında örgüt üyeleri tarafından usulsüzlük yapıldığını belirledi. Yapılan usulsüzlüklerle Deniz Harp Okulu ile Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu'na kayıt yaptırdığı ve FETÖ terör örgütünün mahrem imamları ile ankesörlü hatlardan iletişim kurdukları tespit edilen 62 şüphelinin yakalanmasına yönelik bugün operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli olarak 16 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı. 18 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

- İstanbul