Son dakika haber: Jandarmanın kenevir operasyonları devam ediyor - Son Dakika

Samsun'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda bir miktar kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Salıpazarı ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen operasyonda yapılan arama neticesinde, bir miktar kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği elde edildi.

Konu ile ilgili olarak Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca bir şahıs hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor. - SAMSUN