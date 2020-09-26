Son dakika haber: Japonya Başbakanı Suga'dan Covid-19'a karşı dayanışma çağrısı - Son Dakika

Son dakika haber: Japonya Başbakanı Suga'dan Covid-19'a karşı dayanışma çağrısı

Son dakika gündem haberi... Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, "Yeni korona virüs bizi benzeri görülmemiş bir krize sürükledi.

Son dakika haber: Japonya Başbakanı Suga'dan Covid-19'a karşı dayanışma çağrısı, System.String[]

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, "Yeni korona virüs bizi benzeri görülmemiş bir krize sürükledi. Bu da uluslararası toplumu bölünme ve izolasyona yönelik eğilimlerden işbirliğine geri döndürdü. Mevcut krizi işbirliğimizi pekiştirmek adına bir fırsata çevirebilmemiz için hepinizi dayanışma içinde birleşmeye çağırıyorum" dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl internet üzerinden gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu'na video mesaj ile hitap eden Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, ülkesi ve dünya gündemine dair açıklamalarda bulundu. Salgınının neden olduğu tedarik zincirlerindeki aksamalar ve sınır ötesi kısıtlamalara rağmen çok taraflılığın ve serbest ticaretin önemine vurgu yapan Suga, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) reformu ve diğer ülkelerle serbest ticaret anlaşmalarını teşvik için çalışma sözü verdi. "Yeni korona virüs bizi benzeri görülmemiş bir krize sürükledi. Bu da uluslararası toplumu bölünme ve izolasyona yönelik eğilimlerden işbirliğine geri döndürdü" diyen Suga, "Mevcut krizi işbirliğimizi pekiştirmek adına bir fırsata çevirebilmemiz için hepinizi dayanışma içinde birleşmeye çağırıyorum" şeklinde konuştu.

"Aşı ve ilaç çalışmalarını destekliyoruz"

Suga konuşmasında Covid-19'a yönelik potansiyel aşı ve ilaçların geliştirilmesi ve dünya genelinde dağıtımı için Japonya'nın elinden geleni yapacağını söyledi. "Gelişmekte olan ülkeler de dahil olmak üzere herkes için adil ve eşit erişim sağlamak için çalışıyoruz" diyen Suga, gelecekteki sağlık krizlerine hazırlanmak adına Japonya'nın gelişmekte olan ülkelerde hastaneler inşa etme ve tıbbi sistemleri güçlendirme çabalarını desteklemeye kararlı olduğunu da sözlerine ekledi.

"Olimpiyatlara ev sahipliği yapmaya kararlıyız"

Pandemi nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na da değinen Suga, iptal edilip edilmeyeceği merak konusu olan dev organizasyonu gerçekleştirme sinyali verdi. Suga, "Japonya insanlığın salgını yendiğinin kanıtı olarak önümüzdeki yaz Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapmaya kararlı" ifadelerini kullandı.

"Kim Jong-un ile görüşmeye hazırım"

Önceki Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin görevi süresince çözümü için çaba sarf ettiği Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşları sorunu konusundaki kararlılığını dile getiren Suga, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile koşulsuz olarak görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

"Kurbanların aileleri yaşlanmaya devam ederken, kaçırılan Japon vatandaşları sorununu çözmek için kaybedecek zamanımız yok" diyen Suga, "Japonya ile Kuzey Kore arasında yapıcı bir ilişki kurmak sadece her iki tarafın çıkarlarına hizmet etmekle kalmayacak, aynı zamanda bölgesel barış ve istikrara da büyük katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Nükleersiz dünya çağrısı

Japonya'ya yönelik atom bombası saldırılarının 75. yılında nükleer silahsızlanma çağrısı yapan Suga, ülkesinin bu konuda hiçbir çabadan kaçınmayacağını söyledi. Suga, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın sürdürülmesi ve güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. - TOKYO

Birleşmiş Milletler, Koronavirüs, Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 09:41 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Japonya Başbakanı Suga'dan Covid-19'a karşı dayanışma çağrısı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

"Aşk yaşıyorlar" dediği eşi ve yeğenine tarlada tüfekle ateş açtı İrfan Can için gelen Lyon yetkileri, Fatih Karagümrük maçını tribünden izledi Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi Sokağa saçılan binlerce lira vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu Hülya Avşar, Ayvalık'ta Çiçek Adasını satın alıyor
Diyarbakır'da 1,7 ton esrar ele geçirildi Diyarbakır'da 1,7 ton esrar ele geçirildi         
15:21
Savunma sanayiinde geleceğimiz emin ellerde! Erdoğan, gençlerin ürettiği füzeyi böyle imzaladı Savunma sanayiinde geleceğimiz emin ellerde! Erdoğan, gençlerin ürettiği füzeyi böyle imzaladı         
15:09
Metrobüste yolculara aldırış etmeyen bir kişi bağırarak ezan okuyup namaz kıldı Metrobüste yolculara aldırış etmeyen bir kişi bağırarak ezan okuyup namaz kıldı         
14:19
Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu         
14:06
3 can alan taksici kavgasında kan donduran görüntü! Önce vurdu, sonra arabayla üstünden geçti 3 can alan taksici kavgasında kan donduran görüntü! Önce vurdu, sonra arabayla üstünden geçti         
13:21
Aşçının kopan parmağı işçinin yemeğinden çıktı Aşçının kopan parmağı işçinin yemeğinden çıktı         
13:04
Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü         
12:35
İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim         
11:05
Çaldıkları 154 bin lira değerindeki kabloları 2 bin liraya sattılar! Hurdacıların da başını yediler Çaldıkları 154 bin lira değerindeki kabloları 2 bin liraya sattılar! Hurdacıların da başını yediler         
09:51
21 yıllık mahalleli bile farkında değil! Babazakir türbesi iki bina arasında kaldı 21 yıllık mahalleli bile farkında değil! Babazakir türbesi iki bina arasında kaldı         
09:47
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu         
08:48
Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü         
08:15
Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti         
07:45
Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi         
00:56
Borussia Dortmund'un yeni fitness antrenörü Alica Schmidt, cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor Borussia Dortmund'un yeni fitness antrenörü Alica Schmidt, cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor         
23:34
Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi         
21:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2020 16:00:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Japonya Başbakanı Suga'dan Covid-19'a karşı dayanışma çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei