Son dakika haber! Karabük'te protokol üyeleri, şehit yakınları ve gazilerden "Çanakkale" klibi - Son Dakika

Son dakika haber! Karabük'te protokol üyeleri, şehit yakınları ve gazilerden "Çanakkale" klibi
18.03.2021 10:15
Son dakika gündem haberi: Karabük'te protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla klip hazırladı.
Karabük'te protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla klip hazırladı.
Karabük Valisi Fuat Gürel ve Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz'ün de yer aldığı klipte, şehit müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın, şehit askerlerin aileleri ile gaziler, İstiklal Marşı'nın kıtalarını okudu.
Valilik ve Safranbolu Kaymakamlığının sosyal medya hesaplarından yayınlanan klip ilgi gördü.
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