Son dakika haber: Karacasu'da korona virüs 3 ölüme yol açtı - Son Dakika

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Korona virüs 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve görüldüğü günden bu yana 10 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs insan hayatını etkilemeye devam ediyor. Korona virüs vakalarının yoğun olarak görüldüğü Karacasu ilçesinde de Korona virüs 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, "Alman ve Amerikan iki firmanın ortak yürüttükleri Covid-19'a karşı aşı bulma çalışmalarının başarıyla sonuçlandığı, bu yıl içerisinde 50 milyon aşı üretilip 2021 yılı içerisinde de 1.5 milyar doz aşı üretimi yapılarak Covid-19 korkusunun 2021 yılı sonlarında biteceği müjdesi tüm dünyaya verildi. İlçemizde de Büyükdağlı Mahallesi'nden Covid-19'a bağlı 3'üncü ölüm vakasını yaşadık. Merhuma rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Nurlar içerisinde yatsın" dedi.

"Salgın ilçemizde artarak devam ediyor"

Korona virüs salgının ilçede arttığını belirten Kaymakam Soley, "Covid-19 salgını tüm ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de hızlanarak artmaya devam ediyor. Her gün iyileşen hasta sayımızın birkaç katı yeni vaka ortaya çıkarken onlarca kişi de temaslı olarak izolasyon altına alınıyor. Bu nedenle lütfen kendi sağlığımız ve yakınlarımızın sağlığı için dışarıda doğdu maske kullanalım, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Belirlenen tedbirleri eksiksizce alıp, getirilen kurallara aksatmadan uyalım. Mümkün oldukça evimizde kalalım, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım. Dışarıda kalabalık yerlerde ve kalabalık mekanlarda fazla uzun süreli kalmayalım. Küçük çocuklarımızı kesinlikle dışarıya çıkartmayıp evde tutalım, mahallemizde bulunan yaşlılarımızın da zorunlu olmadıkça ilçeye gelmelerini önleyelim. Zorunlu olmadıkça ilçe dışarısına çıkmayalım. Özel araçlarla da yolculuk esnasında mutlaka maske kullanalım. İçerisinde bulunduğumuz bu zor durumdan bütün bunları yaparak en kısa sürede birlikte aşıp Ağustos sonundaki durumumuza vatandaşlarımızın desteği ile dönebileceğimizi umuyorum" diye konuştu. - AYDIN