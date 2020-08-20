Son dakika haber... Karamürsel'de Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla denetim gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının "Koronavirüs Tedbirleri Denetimleri" konulu genelgesi kapsamında pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetim yapıldı.

Denetimlere katılan Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Karamürsel'de vatandaşları tedbirlere uymaya davet eden Canbaba, şunları söyledi:

"Karamürsel'de ilçe halkımız ve esnafımız kurallara riayet ediyorlar. Bir an evvel gerçek normale dönebilmemiz için kurallara uymamız gerekiyor. Sadece bugün için değil, denetimlerimiz her zaman devam ediyor. Ceza kesmek elbette ki öncelikli amacımız değil ama kurallara uymamakta direnen vatandaşlarımıza, diğer vatandaşlarımızın sağlığını korumak için üzülerek de olsa ceza uygulamak zorunda kalacağız. En kısa zamanda bu hastalıktan da kurtulacağımıza inanıyoruz. Karamürsel'de kurallara uyuluyor ancak yine de arzu ettiğimiz seviyede değil. Özellikle düğünlerimizde, cenazelerimizde daha dikkatli olmamız gerekiyor. Düğünlerimizi daha kısa tutalım, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza karşı daha hassas olmalıyız."