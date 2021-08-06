Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde görev yapan imam ve müezzinlere yönelik "temel yangın eğitimi ve önleme yöntemleri" semineri verildi.

İlçe Müftülüğünde gerçekleştirilen seminerde konuşan Kaymakam Osman Aslan Canbaba, ormanların milletin serveti olduğunu belirtti.

Büyük yangınların, küçük ihmallerle başladığına işaret eden Canbaba, yangına erken müdahale konusunun önemine değindi.

Canbaba, vatandaşların gördükleri her dumanı, orman yangın hattına haber vermeleri gerektiğini vurgulayarak, imamların ardından muhtarlara da yangın semineri verileceğini bildirdi.

Daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Birim Amiri Recep Yayla, eğitmen Hasan Koyunlu ve gönüllü bölge sorumlusu Ozan Kaplan tarafından imam ve müezzinlere temel yangın eğitimi ve önleme yöntemleri konularında bilgi verildi.

Programa, Karamürsel İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu ile ilçede görev yapan imam ve müezzinler katıldı.