Son dakika haber: Karantina söylentisi esnafı vurdu - Son Dakika

Son dakika haber: Karantina söylentisi esnafı vurdu

Son dakika haberi... Karantina söylentisi esnafı vurdu Tokat'ta, bir ustanın korona virüsten ölmesi sonrasında sanayi sitesinin karantinaya alındığı söylentileri esnafın işlerini olumsuz etkiledi.

Karantina söylentisi esnafı vurdu

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TOKAT - Tokat'ta, bir ustanın korona virüsten ölmesi sonrasında sanayi sitesinin karantinaya alındığı söylentileri esnafın işlerini olumsuz etkiledi.

Tokat ek sanayi sitesinde bir usta korona virüs şüphesi ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Koah hastası olduğu öğrenilen ustanın ölümünün ardından çevresinde bulunan iş yerleri ve esnaflarda filasyon ekibi denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 2 kişi tedaviye alındı. Bu süreçte 'sanayi sitesinde karantina uygulaması başlatıldı' söylentileri hızla yayıldı. Sanayi esnafını bu durumdan olumsuz etkilenmesi üzerine Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Çankaya basın açıklaması yaptı.

"Asılsız söylentiler esnaf ve sanatkarımızı Covid-19'dan daha çok etkiledi"

Başkan Çankaya, sosyal medya ve halk arasında yayılan 'karantina uygulaması' iddialarının asılsız olduğunu belirterek, "Asılsız söylentiler esnaf ve sanatkarımızı Covid-19'dan daha çok etkiledi. Sosyal medyada, esnaflar arasında yayılan bu söylentiler halkı tedirgin etmektedir. Sanayi siyesinde salgın var, karantina var işlem yaptıracak olan hemşerilerimize sanayi sitesine gelmemektedir. Bu da esnaf ve sanatkarımızı etkilemektedir. Kesinlikle sanayi sitemizde karantina yoktur. Maske mesafe ve temizlik hijyen kurallarına riayet edilmektedir" diye konuştu.

Sanayi sitesi esnafları da söylentilerden olumsuz etkilendiklerini, bu güne kadar bir karantina uygulaması yapılmadığını dile getirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber: Karantina söylentisi esnafı vurdu - Son Dakika

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