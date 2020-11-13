Son dakika haber: Kars'ta Kovid-19 önlemleri kapsamında uygulanan sigara içme yasağına ilişkin denetim - Son Dakika

Kontrollerde, halkın yoğun olarak bulunduğu bu caddelerdeki sigara içme yasağına ve maske takma kuralına çoğunlukla uyulduğu gözlendi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince 12 Kasım'da alınan kararla Faikbey, Gazi Ahmet Muhtar Paşa , Atatürk, Kazımpaşa , Haydar Aliyev ve Halitpaşa caddelerinde sigara içilmesinin yasaklanması üzerine görevlilerce bu caddelerde uygulama yapıldı.

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