Son dakika haber: Kavşakta iki aracın çarpışma anı kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber: Kavşakta iki aracın çarpışma anı kamerada

17.05.2022 11:18
Son dakika haber: Kavşakta iki aracın çarpışma anı kamerada

Son dakika haber: Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi'nde bulunan Semaver Sokak'taki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.B. idaresindeki 41 ACP 713 Fiat marka hafif ticari araç ile S.G. idaresindeki 27 BM 613 plakalı Honda marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, telefon direğine çarparak durabildi. Hafif ticari aracın içerisinde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki aracın çarpışması ve kaza sonrasında vatandaşların yardıma koştuğu anlar yer alıyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Son dakika haber: Kavşakta iki aracın çarpışma anı kamerada
Son dakika haber: Kavşakta iki aracın çarpışma anı kamerada
Son dakika haber: Kavşakta iki aracın çarpışma anı kamerada
Son dakika haber: Kavşakta iki aracın çarpışma anı kamerada
Son dakika haber: Kavşakta iki aracın çarpışma anı kamerada
Son dakika haber: Kavşakta iki aracın çarpışma anı kamerada
Son dakika haber: Kavşakta iki aracın çarpışma anı kamerada
Son dakika haber: Kavşakta iki aracın çarpışma anı kamerada

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Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Otomobil, Tragger, Kocaeli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Kavşakta iki aracın çarpışma anı kamerada - Son Dakika


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