Eski eşi ile erkek arkadaşını silahla yaraladı

C.Ö, takip ettiği eski eşi C.Ü. ile erkek arkadaşı E.S'ye, Selçuklu Mahallesi Ahmet Ayşe İnci Caddesi'nde tabanca ile ateş açtı.

Kayseri 'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, eski eşi ile erkek arkadaşını tabanca ile vurarak yaraladı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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