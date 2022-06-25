Eski eşi ile erkek arkadaşını silahla yaraladı - Son Dakika
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Eski eşi ile erkek arkadaşını silahla yaraladı

25.06.2022 19:59

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, eski eşi ile erkek arkadaşını tabanca ile vurarak yaraladı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, eski eşi ile erkek arkadaşını tabanca ile vurarak yaraladı.

C.Ö, takip ettiği eski eşi C.Ü. ile erkek arkadaşı E.S'ye, Selçuklu Mahallesi Ahmet Ayşe İnci Caddesi'nde tabanca ile ateş açtı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan C.Ü. ve E.S, 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli C.Ö, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski eşi ile erkek arkadaşını silahla yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski eşi ile erkek arkadaşını silahla yaraladı - Son Dakika
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