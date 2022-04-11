Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nce 30 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen uygulamada kumar oynayan 22 kişiye 40 bin TL ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, il genelinde 15 ekip ve 65 personelin katılımı ile 30 ayrı adrese eş zamanlı uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada; 1 iş yerine 4207 sayılı kanuna muhalefetten, 2 iş yerine ise ruhsatı olmadığından kapatılması için işlem yapılırken toplam 241 kişinin GBT'si sorgulandı, 1 aranan şahıs yakalandı.

Uygulamada ayrıca; ruhsatlı ve ruhsatsız 4 işyerinden kumar oynayan toplam 22 şahsa toplamda 40 bin 18 TL idari para cezası uygulanırken kumar oynatan 4 kişi ise adli makamlara sevk edildi. - KAYSERİ