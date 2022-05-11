Son dakika haber: Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 9 terörist öldürüldü - Son Dakika
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Son dakika haber: Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 9 terörist öldürüldü

11.05.2022 02:09
Son dakika haber: Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 9 terörist öldürüldü

Son dakika haberleri... Irak'ın Kerkük kentinin Sergaran beldesi yakınlarında iki gün önce başlatılan terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Irak'ın Kerkük kentinin Sergaran beldesi yakınlarında iki gün önce başlatılan terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Irak ordusu tarafından Sergaran beldesi yakınlarında 9 Mayıs'ta terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonun devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki Grav Tepesi yakınlarında terör örgütü mensuplarının saklandığı bir sığınağın imha edildiği ve sığınakta bulunan 9 teröristin öldürüldüğü ifade edildi. Açıklamada, öldürülenler arasında aranan teröristlerin de bulunduğu kaydedildi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.???????

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

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Kerkük, Terör, Irak, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 9 terörist öldürüldü - Son Dakika


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