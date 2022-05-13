Son dakika haber! Kimyasal gübre fabrikasında gaz sızıntısı; 2 işçi öldü, 13 işçi zehirlendi (4) - Son Dakika

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 3'üncü kısımda bulunan kimyasal gübre üretim fabrikasında yaşanan gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen olayla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), yapılan yazılı açıklamada, "Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kimyasal madde kaynaklı olduğu değerlendirilen bir KBRN olayı gerçekleşmiştir. SAKOM'dan alınan bilgilere göre; olayda 2 kişi hayatını kaybetmiştir. 9 kişi hastaneye sevk edilmiştir. Antalya AFAD İl Müdürlüğü'nden bir KBRN ekibi ile 6 ambulans ve 2 UMKE timi görevlendirilmiş olup AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından bölgede dekontaminasyon işlemi yapılmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

ANKARA,