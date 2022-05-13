Son dakika haber! Kimyasal gübre fabrikasında gaz sızıntısı; 2 işçi öldü, 13 işçi zehirlendi (4) - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Kimyasal gübre fabrikasında gaz sızıntısı; 2 işçi öldü, 13 işçi zehirlendi (4)

13.05.2022 21:21
Son dakika haber! Kimyasal gübre fabrikasında gaz sızıntısı; 2 işçi öldü, 13 işçi zehirlendi (4)

Son dakika haberine göre AFAD'DAN AÇIKLAMAAntalya Organize Sanayi Bölgesi 3'üncü kısımda bulunan kimyasal gübre üretim fabrikasında yaşanan gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen olayla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), yapılan yazılı açıklamada, "Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB)...

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 3'üncü kısımda bulunan kimyasal gübre üretim fabrikasında yaşanan gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen olayla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), yapılan yazılı açıklamada, "Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kimyasal madde kaynaklı olduğu değerlendirilen bir KBRN olayı gerçekleşmiştir. SAKOM'dan alınan bilgilere göre; olayda 2 kişi hayatını kaybetmiştir. 9 kişi hastaneye sevk edilmiştir. Antalya AFAD İl Müdürlüğü'nden bir KBRN ekibi ile 6 ambulans ve 2 UMKE timi görevlendirilmiş olup AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından bölgede dekontaminasyon işlemi yapılmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

ANKARA,


YORUMLAR
500
Antalya'da gübre fabrikasında zehirli gaz paniği: 2 işçi hayatını kaybetti Antalya'da gübre fabrikasında zehirli gaz paniği: 2 işçi hayatını kaybetti Son dakika haberi! 2 yaşındaki bebeğini bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı, bebek toprağa verildi Son dakika haberi! 2 yaşındaki bebeğini bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı, bebek toprağa verildi

Kimyasal, Antalya, AFAD, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kimyasal gübre fabrikasında gaz sızıntısı; 2 işçi öldü, 13 işçi zehirlendi (4) - Son Dakika


Son Dakika
20:55 Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde konuşma yaptı: Yalnız da kalsak mücadelemizi sürdüreceğiz
20:54 Gazeteci Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle ilgili BM'den açıklama geldi: Savaş suçu teşkil edebilir
20:13 Pençe-Kilit Operasyonu'ndan yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü 3 askerimiz yaralı
20:11 Ülkemizde 13 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 534 yeni vaka tespit edildi
20:10 Ukrayna, Rus ordusunu pusuya düşürdü! Onlarca asker ve zırhlı araç kaybı var
19:53 Adıyaman'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
19:52 AK Partinin kurucularından Bülent Arınç, Kaftancıoğlu için paylaştı: Dünün mağdurlarının hukuksuzluklara gözünü yumması kamu vicdanını yaralamaktadır
19:46 Kocaelispor'un eski ve yeni tribün lideri sokak ortasında tartıştı! Satırlı ve bıçaklı kavgayı vatandaşlar ayırdı!
18:55 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 21:39:54. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Kimyasal gübre fabrikasında gaz sızıntısı; 2 işçi öldü, 13 işçi zehirlendi (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement