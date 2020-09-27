Koronavirüs temaslısı, kahvede kumar oynarken yakalandı - Son Dakika

Koronavirüs temaslısı, kahvede kumar oynarken yakalandı

Kayseri'de, salgın tedbirleri nedeniyle kapalı olan kahvenin üst katına yapılan baskında, kumar oynadığı tespit edilen, aralarında koronavirüs temaslısının da bulunduğu 28 kişiye toplam 88 bin 284 lira ceza kesildi.

Koronavirüs temaslısı, kahvede kumar oynarken yakalandı, System.String[]

Kayseri'de, koronavirüs temaslısının birinde içinde olduğu 28 kişi, salgın tedbirleri nedeniyle kapalı olan kahvenin üst katında, kumar oynadıkları tespit edilerek düzenlen baskında toplam 88 bin 284 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde salgın tedbirleri nedeniyle kapalı olan kahvenin üst katında kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 2 katlı binaya operasyon düzenledi.

KARANTİNAYI İHLAL EDEN KİŞİ YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Baskında 28 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Şüphelilerden birinin, koronavirüs temaslısı olduğu ve ev karantinasını ihlal ederek, kumar oynamaya geldiği belirlendi. 28 kişiye kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 88 bin 284 TL ceza kesildi. Koronavirüs karantinasını ihlal eden kişi ise yurda yerleştirildi.

Koronavirüs temaslısı, kahvede kumar oynarken yakalandı
Koronavirüs temaslısı, kahvede kumar oynarken yakalandı
Koronavirüs temaslısı, kahvede kumar oynarken yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 11:14 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs temaslısı, kahvede kumar oynarken yakalandı - Son Dakika

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