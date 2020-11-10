Son dakika haber... KÜRESEL PİYASALAR-ABD borsaları aşı gelişmeleriyle karışık

Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü'nden Dr. Anthony Fauci'nin koronavirüse karşı aşının "çok yakında" geleceğini söylemesinin ardından, ABD'deki büyük borsalar Salı günü açılış öncesi seansta karışık işlem gördü.
ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Başkanı Robert Kaplan da, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'deki mevcut eğilimlerin koronavirüs salgını ve bunun sonucunda ortaya çıkan ekonomik kriz nedeniyle "yanlış yönde" olduğuna dikkat çekti.Avrupa'da başlıca hisse senedi borsalarında endeksler, Pfizer Inc. deneysel aşısının, araştırmadan elde edilen ilk verilere dayanarak Covid-19'u önlemede yüzde 90'dan fazla etkili olduğunun açıklanmasının ardan artan toparlanma umutlarıyla, yükselerek açıldı.Açılış öncesi işlemlerde Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0.74'e karşılık gelen 215 puan yükseldi. Aynı zamanda S&P 500 Endeksi de yüzde 0.20 yükselirken, Nasdaq 100 yüzde 0.63 düştü. Euro/dolar paritesi de yüzde 0.18 artışla 1.18330 düzeyine yükseldi.
- Kaynak: DHA
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