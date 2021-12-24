Üye Girişi
Kuyumcuda hırsızlık anı kamerada - Son Dakika

Kuyumcuda hırsızlık anı kamerada

24.12.2021 10:47

İzmir'in Konak ilçesinde bir kuyumcuya giren çift, kuyumcunun dikkatini dağıtarak altın yüzüğü çaldı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir kuyumcuya giren çift, kuyumcunun dikkatini dağıtarak altın yüzüğü çaldı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, 22 Aralık günü saat 17.00 sıralarında Konak ilçesi Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre müşteri gibi dükkana giren ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 1 kadın ve 1 erkek, kuyumcuya yüzük almak istediklerini söyledi. Kuyumcu tablodaki yüzükleri birer birer gösterirken, şüpheliler dakikalarca yüzükleri tek tek denedi. Daha sonra kuyumcunun hesap makinesiyle hesap yapması esnasında bir anlık dalgınlığından faydalanan kadın, elindeki yüzüğü tezgaha bırakarak vücuduyla kuyumcunun önünü kapattı. Daha sonra erkek şüpheli, el hızlılığıyla 4 bin lira değerindeki altın yüzüğü cebine attı. Bir süre daha kuyumcuda oyalanan çift daha sonra iş yerinden ayrıldı. Müşteri gibi kuyumcuya giren hırsızlar iş yerinden ayrıldıktan sonra tabloda yüzüklerden birinin eksik olduğunu fark eden kuyumcu Mehmet Emin Turan (30), kamera kayıtlarını inceledikten sonra yüzüğün çalındığını fark etti. Bunun üzerine kuyumcu, durumu polis ekiplerine bildirdi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde iş yerindeki bir kadın ve erkeğin yüzükleri denemesi daha sonra kadının kuyumcuyu oyalaması ve erkek şüphelinin el hızlılığıyla yüzüğü cebine atma anları yer aldı. Ayrıca kamera görüntülerinde kadının bir ara maskesini indirip yüzünün görüldüğü an ve erkeğin kuyumcu ile tokalaşarak dükkandan ayrılma anları da görüldü.

"YÜZÜĞÜ GERİ GETİRİRLERSE ŞİKAYETÇİ OLMAYACAĞIZ"

Olay anını anlatan kuyumcu Mehmet Emin Turan, yüzüğü geri getirdikleri takdirde şüphelilerden şikayetçi olmayacaklarını söyledi. Turan, "Dün bir bayan ve bir erkek buraya geldiler. Kameradan izlediğimiz kadarıyla iş yerinin önünden geçip içeri baktılar ve kalabalık olduğunu görünce daha rahat davranabilmek amacıyla içeri girdiler. Bu esnada kendisiyle ilgilenen ağabeyimle konuştular. Bayan oyaladı; diğeri de yüzüğü çaldı. Tabloda eksik olduğunu görünce yüzüğün çalındığından şüphelendik. Güvenlik kamerasını incelediğimizde de yüzüğün çalındığını fark ettik. Hemen polisi aradık ve peşlerine düştük ancak yakalayamadık. Daha sonra polisler gelip kamera kayıtlarını aldı ve parmak izi incelemelerinde bulundu. Yüzüğü geri getirmelerini istiyoruz. Geri getirirlerse şikayetçi olmayacağız ancak getirmezlerse tüm görüntüler elimizde şikayetçi olacağız" açıklamasında bulundu.

AYNI KUYUMCUDA İKİNCİ HIRSIZLIK

Öte yandan aynı kuyumcuda 3 yıl öncede benzer bir hırsızlığın olduğu, bir şüphelinin yine dikkat dağıtarak kolye ucu çaldığı öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından şüphelileri yakalama çalışmaları başlatıldı.

(Ali İhsan Çiftçi - Salih Yılmazsoy/İHA)

Kuyumcuda hırsızlık anı kamerada
Kuyumcuda hırsızlık anı kamerada
Kuyumcuda hırsızlık anı kamerada
Kuyumcuda hırsızlık anı kamerada
Kuyumcuda hırsızlık anı kamerada
Kuyumcuda hırsızlık anı kamerada

YORUMLAR
500

Hırsızlık, Kuyumcu, Aralık, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuyumcuda hırsızlık anı kamerada - Son Dakika


Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ekonomi çıkışı: Dolardaki dalgalanmadan kimler yararlandı, belirlenmesi için önerge hazırladık Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ekonomi çıkışı: Dolardaki dalgalanmadan kimler yararlandı, belirlenmesi için önerge hazırladık         
13:07
Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı         
13:01
Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı         
12:46
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı         
11:08
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı         
18:19
Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili         
18:18
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar         
16:23
Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!         
16:23
Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu? Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?         
16:21
Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi         
16:20
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18

Son Dakika Haberleri
12:59 Ertan Aksoy: AK Parti ile CHP arasında eskiden 2 kat fark olurdu, şimdi sadece 2 puan var
12:45 Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı
12:42 Emekli çifti öldüren zanlı, üç Suriyelinin yakılarak öldürülmesinin de sorumlusu çıktı
12:12 "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz
12:11 Demirtaş'tan iddialı çıkış: Muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım
11:45 Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'den ilk hastane fotoğrafı geldi
11:27 Dayakçı öğretmen kendisini bu sözlerle savundu: Bir-iki tokat!
11:26 Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti
11:24 Aralık ayında 106 milyon TL'lik nakdi sosyal destek yapılacak
11:22 Sergen Yalçın: Öyle bir şey yok
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 13:16:56. #1.12#
SON DAKİKA: Kuyumcuda hırsızlık anı kamerada - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement