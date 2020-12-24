Son dakika haber... Liseli gençlerden yerli insülin pompası - Son Dakika

İZMİR'de lise öğrencileri Eray Ocak (16) ve Berkay Bağcı (17), vücuda monte edilebilen yerli insülin pompası ile hastaların iğne kullanmalarına gerek kalmadan kesintisiz insülin ihtiyacını karşılamarını sağlayacak proje hazırladı. Depark Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş.'in mentörlüğünde prototipi hazırlanan insülin pompasının klinik testlerine başlanacağı bildirildi.

İzmir Atatürk Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Eray Ocak ve 12'nci sınıf öğrencisi Berkay Bağcı, geçen eylül ayında diyabet hastalarının yaşamını kolaylaştıracak yerli insülin pompası projesi için çalışma başlattı. Proje, hastaların iğne kullanmalarına gerek kalmadan kesintisiz insülin ihtiyacını karşılayacak. Üretilen yerli insülin direnci pompası ile diyabet hastalarına yaşam konforu sunulacak ve onları büyük bir maliyetten kurtaracak. Depark Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Teknoloji Geliştirme A.Ş., Eray Ocak ve Berkay Bağcı'nın hazırladığı yerli insülin pompası projesine destek verdi. Öğrenciler, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ile bir araya geldi ve projenin detaylarını anlattı.