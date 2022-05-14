Son dakika haber! Malatya'da hafif ticari araç devrildi, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Malatya'da hafif ticari araç devrildi, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

14.05.2022 11:07
Son dakika haber! Malatya'da hafif ticari araç devrildi, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 2'si bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 2'si bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şehmus Er (29) idaresindeki 14 ABM 330 plakalı hafif ticari araç, Malatya- Elazığ kara yolu Kale ilçesi Darıpınar Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin sıkıştıkları araçtan çıkardığı sürücü ile bir yaşındaki Enbiya Er ve Zeynep Tuaç yaşamını yitirdi.

Erdal (39) ve Melekşah Tuaç (38) ile Günay Er (20), ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Erdal Tuaç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Son dakika haber! Malatya'da hafif ticari araç devrildi, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Son dakika haber! Malatya'da hafif ticari araç devrildi, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 2'si bebek 3 ölü, 3 yaralı Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 2'si bebek 3 ölü, 3 yaralı Malatya'da feci kaza: 2'si bebek 3 ölü, 3 yaralı Malatya'da feci kaza: 2'si bebek 3 ölü, 3 yaralı

İtfaiye, Tragger, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Malatya'da hafif ticari araç devrildi, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Malatya'da hafif ticari araç devrildi, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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