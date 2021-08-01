Manavgat'taki orman yangını daha önce tedbir amaçlı boşaltılan Sırtköy Mahallesi'ne sıçradı (2) - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını, tedbir amaçlı boşaltılan mahalleyi etkisi altına aldı.

İlçede 5 gündür devam eden yangına, havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Düşük nem ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, daha önce boşaltılan Sırtköy Mahallesi'ne sıçradı.

Mahallenin giriş ve çıkışları kapatıldı. Yangına havadan müdahale ediliyor.

Yangında mahalledeki 10 ev alevler arasında kaldı. Yanan evler, iş makinelerince yıkıldı.