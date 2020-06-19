Son dakika haber! Medipol Başakşehir: 1-2 - Son Dakika

Son dakika haber! Medipol Başakşehir: 1-2

Son dakika gelişmesine göre STAT: EryamanHAKEMLER: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Süleyman ÖzayMKE ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Kitsiou, Faty, Pazdan, Atilla Turan, Lukasik (Dk. 79 İlhan Parlak), Pinto (Dk. 72 Dever Orgill), Saba (Dk. 72 Sedat Ağçay), Scarione (Dk. 82 Aydın Karabulut), Michalak (Dk.

Son dakika haber! Medipol Başakşehir: 1-2, System.String[]

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Süleyman Özay

MKE ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Kitsiou, Faty, Pazdan, Atilla Turan, Lukasik (Dk. 79 İlhan Parlak), Pinto (Dk. 72 Dever Orgill), Saba (Dk. 72 Sedat Ağçay), Scarione (Dk. 82 Aydın Karabulut), Michalak (Dk.79 Cebrail Karayel), Rodrigues

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clıchy, Mahmut Tekdemir (Dk. 90+2 Dos Santos), İrfan Can Kahveci (Dk. 87 Berkay Özcan), Visca (Dk. 90+2 Gulbrandsen), Aleksic (Dk.87 Mehmet Topal), Crivelli, Demba Ba (Dk.56 Robinho)

GOLLER: Dk. 12 Rodrigues, (MKE Ankaragücü) - Dk 59 Aleksıc, Dk. 73 Vısca, (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Skrtel, Aleksıc, (T.D. Okan Buruk), Crivelli, Mert Günok, (Medipol Başakşehir) - Lukasık, Faty, Rodrigues, Kitsiou, (Ankaragücü)

Süper Lig'in 28'inci haftasında MKE Ankaragücü sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Gençlik ve Spor bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ında izlediği karşılaşmayı Medipol Başakşehir 2-1 kazandı.

10'nuncu dakikada Saba'nın ceza sahası içinde düşürülmesiyle Karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.

VAR kontrolünün ardından 12'nci dakikada kullanılan penaltı atışında Rodrigues topu filelere gönderdi: 1-0.

14'ncü dakikada kornerden gelen topa yükselen Crivelli'nin kafa vuruşunda ağlara giden topu son anda çizgiden Kitsiou çıkardı.

25'nci dakikada Başakşehir savunmasının hatasında top Michalak'ın önünde kaldı. Kaleci ile karşıkarşıya kalan Michalak'ın vuruşunda top kale yerine taca çıktı.

27'nci dakikada Visca İrfan paslaşmasında yaklaşık 30 metreden Visca'nın çektiği şutta top direğe çarparak auta çıktı.

35'inci dakikada Başakşehir atağında Visca'nın şutu kaleciden döndü. Dönen topa Aleksic vurdu ancak top direkten oyun alanına döndü.

36'ıncı dakikada savunmanın arasında topla buluşan Visca kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top kaleci Friedrich'den döndü.

45'inci dakikada orta sahadan aldığı topu yaklaşık 30 metre süren Mıchalak'ın pasında topla buluşan Scarione'in şutunda top kaleciyi geçerek arka direkten auta çıktı.

46'ncı dakikada sol taraftan Başakşehir ceza sahasına Atila'nın yaptığı ortada Clıchy'nin ters kafa vuruşunda top kaleci Mert'i geçerek direğin üstünden kornere çıktı.

52'inci dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Crivelli'nin pasında Visca'nın plase vuruşunu kaleci Friedrich son anda çeldi.

59'uncu dakikada Pazdan'ın kaptırdığı topta Robinho ceza sahasına girerek çektiği şut kaleciden döndü. Boşta kalan topu Aleksıc kaleci Friedrich'in üstünden filelere gönderdi: 1-1.

73'üncü dakikada savunmadan dönen topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Visca'ın şutunda top ağlara gitti: 1-2.

89'uncu dakikada Aydın'ın sol taraftan yaptığı ortaya yükselen Faty'nin kafa vuruşu üsten auta çıktı.

Uzatma dakikalarında başka pozisyon olmadı ve Medipol Başakşehir karşılaşmayı 2-1 kazanan taraf oldu.


- Ankara
Aydın Karabulut, Hüseyin Göçek, Başakşehir, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 11:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haber! Medipol Başakşehir: 1-2 - Son Dakika Spor
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