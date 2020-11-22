Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi Açıklaması

22.11.2020 20:33
Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Son dakika haber: NEW Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "ABD ile ilişkilerimizde diğer ülkelerin de olduğu gibi bazen iniş ve çıkışlar, keskin görüş ayrılıkları tabii ki var ama şunu da unutmayalım, iki ülke arasında zorlukların üstesinden geldiğimiz uzun bir işbirliği geleneğimiz var." dedi.

NEW Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "ABD ile ilişkilerimizde diğer ülkelerin de olduğu gibi bazen iniş ve çıkışlar, keskin görüş ayrılıkları tabii ki var ama şunu da unutmayalım, iki ülke arasında zorlukların üstesinden geldiğimiz uzun bir işbirliği geleneğimiz var." dedi.

Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na video konferans ile bağlanan Akar, Türkiye ve ABD ilişkilerini değerlendirdi.

İki ülkenin uzun yıllar sarsılmaz müttefik olduğunu belirten Akar, "ABD ile ilişkilerimizde diğer ülkelerin de olduğu gibi bazen iniş ve çıkışlar, keskin görüş ayrılıları tabii ki var ama şunu da unutmayalım iki ülke arasında zorlukların üstesinden geldiğimiz uzun bir işbirliği geleneğimiz var." dedi.

İki ülkenin Kore, Somali, Balkanlar, Afganistan ve dünya genelinde diğer coğrafyalarda çok yakından omuz omuza, birlikte çalıştığını ama maalesef bazen görüş ayrılıklarının iki ülkenin ortak gündemi ve başarılı işbirliğinden daha fazla öne çıktığını ifade eden Akar, algının gerçeği gölgelediğini ve bu durumdan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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