Son dakika haber... "Mısır'daki protestolarda 249 kişi gözaltına alındı" - Son Dakika

Mısır Haklar ve Özgürlükler Komisyonu, ülkede Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi karşıtı protestoların başlamasından bu yana 249 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Mısır'da Kahire merkezli insan hakları örgütü olan Mısır Haklar ve Özgürlükler Komisyonu, Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi karşıtı protestolarda 249 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Komisyon gözaltına alınan sivillerin arasında 31 genç- çocuk ve 30 kadın bulunduğunu söyledi. Komisyon yaptığı aynı açıklamada, gözaltına alınan kişilere terör grubuna katılmak, yalan haber yaymak, sosyal medyayı kötüye kullanmak gibi faaliyetlerle suçlandı. Protestocular, ülkedeki ekonomik durumdan hayal kırıklığına uğradıklarını sürekli gelen zamlardan rahatsız olduklarını sokaklara çıktıklarını vurguladı.

Mısır İçişleri Bakanlığı olaya ilişkin hiçbir açıklama yapmazken yerel kaynaklar protestolar sırasında güvenlik güçlerinin kontrolleri arttırdığını ifade etti. Mısır Savcılığı ise yaşanan protestoların ardından isyan aktivitelerine katılan ve gözaltına alınan 68 çocuğun serbest bırakılmasını istedi.

Öte yandan sürgünde yaşayan Mısırlı muhalif Muhammed Ali, Sisi'yi yolsuzlukla suçlayarak rejim karşıtı gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

(Muhammed Rabah/İHA)