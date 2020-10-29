Bölgede inceleme yapan polisin saldırganın yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Çırkan Mahallesi'ndeki kasabın önünde oturan Osman Büyükkök, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Muğla 'nın Bodrum ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Muğla'da bir kişinin silahlı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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