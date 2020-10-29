Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Çırkan Mahallesi'ndeki kasabın önünde oturan Osman Büyükkök, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Bacağından yaralanan Büyükkök, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bölgede inceleme yapan polisin saldırganın yakalanması için çalışmaları sürüyor.
İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde başında şapka, yüzünde maske bulunan kişinin, Büyükkök'ün ayağına ateş ettikten sonra kaçması yer alıyor.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Muğla'da bir kişinin silahlı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika