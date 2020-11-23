Son dakika haber... Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor - Son Dakika

Son dakika haber... Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
23.11.2020 16:13
Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yerkesik Mahallesi Yeniköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme helikopteri, Menteşe ve Yatağan ilçelerinden çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçisi, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Arazözler ve orman işçileri ile itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
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