Son dakika haber! Muğla'da fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Muğla'da fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

17.03.2022 17:42
Son dakika haber! Muğla'da fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Muğla'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Muğla'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Menteşe ve Ula ilçelerinde "fuhuş, fuhşa aracılık, zorlama, yer ve imkan sağlama" suçlarına yönelik çalışma yaptı.

Yaklaşık üç aylık teknik ve fiziki takibin ardından farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramada, suça konu dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan D.O, R.İ, İ.Y. ve H.C, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.C. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Son dakika haber! Muğla'da fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Son dakika haber! Muğla'da fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Son dakika haber! Muğla'da fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Muğla'da fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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