Nazi toplama kamplarından kurtulan 96 yaşındaki adam Rusya'nın saldırısında öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Nazi toplama kamplarından kurtulan 96 yaşındaki adam Rusya'nın saldırısında öldü

21.03.2022 22:21
Nazi toplama kamplarından kurtulan 96 yaşındaki adam Rusya'nın saldırısında öldü

İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından 4 ayrı toplama kampında esir tutulan 96 yaşındaki Boris Romanchenko, Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından 4 ayrı toplama kampında esir tutulan 96 yaşındaki Boris Romanchenko, Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından 4 ayrı toplama kampında esir tutulan 96 yaşındaki Boris Romanchenko'nun Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiği öğrenildi. Covid-19 nedeniyle aylardır evinden çıkmadığı öğrenilen Romanchenko'nun 18 Mart'ta Rus saldırısı sonrası dairesinde çıkan yangında hayatını kaybettiği aktarıldı.

20 Ocak 1926'da Ukrayna'nın Sumi kentinde doğan Romanchenko'nun 1942 yılında Naziler tarafından Almanya'nın Dortmund kentine sürüldüğü ve burada zorunlu olarak ağır işlerde çalıştırıldığı ifade edildi. Romanchenko'nun kaçmaya çalıştığı sırada yakalandığı ve 1943'te Buchenwald, Peenemünde, Bergen-Belsen ve Mittelbau-Dora toplama kamplarında esir tutulduğu aktarıldı. Nazilerin İkinci Dünya Savaşı'nda yenilmesinin ardından esaretten kurtulan Romanchenko'nun hayatının geri kalanını Ukrayna'da geçirdiği ve toplama kamplarından kurtulanlar için kurulan dernek ve vakıflarda görev yaptığı belirtildi. Romanchenko'nun ölümü torunu tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

Buchenwald ve Mittelbau-Dora Anıtlar Vakfı Direktörü Jens-Christian Wagner ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Yakınlarından öğrendiğimiz kadarıyla Buchenwald, Peenemünde, Dora ve Bergen-Belsen Nazi kamplarından sağ kurtulan arkadaşımız Boris Romanchenko, geçtiğimiz cuma günü Harkov'daki evinde meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybetmiştir. Derin üzüntü içindeyiz. Torununa göre mermi isabet eden çok katlı bir binada yaşıyormuş. Boris Romanchenko, Buchenwald-Dora Uluslararası Komitesi'nin başkan yardımcısıydı" dedi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Nazi toplama kamplarından kurtulan 96 yaşındaki adam Rusya'nın saldırısında öldü

YORUMLAR
500
Zonguldak'da çarşıdan evine dönen adam 65 yaşındaki eşini asılı halde ölü buldu! Zonguldak'da çarşıdan evine dönen adam 65 yaşındaki eşini asılı halde ölü buldu! Apartmanın 3'ncü katındaki pencereden düşen 2 yaşındaki bebek öldü Apartmanın 3'ncü katındaki pencereden düşen 2 yaşındaki bebek öldü

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nazi toplama kamplarından kurtulan 96 yaşındaki adam Rusya'nın saldırısında öldü - Son Dakika


Son Dakika
22:34 Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin çarpıcı açıklama geldi: Bizi destekleyen Türk vatandaşlarına minnettarız
22:32 Polis memurunun 52 kilo patlayıcıyla yakalanması hakkında konuşan Bakan Soylu: Hedef İstanbul'du
22:27 Stefan Kuntz milli takıma çağrılmayan Arda Güler hakkında konuştu: 90 dakika bir kez bile oynamamış bir oyuncu
22:23 Eyüpspor-Adanaspor karşılaşmasına damga vuran anlar! Hakem aynı futbolcuya 3 kart gösterdi
22:15 Biden, siber saldırı uyarısında bulundu! Rusya'ya tepki göstererek: Püskürteceğiz, gerekirse cevap vereceğiz
20:41 Türkiye'yle karşılaşacak Portekiz Milli Takımı'nda son anda değişiklik yaşandı! Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı
20:34 Rusya, yaptırım kararı alan Japonya ile yürütülen barış müzakerelerini reddetme kararı aldı
20:23 Beşiktaş'ın teknik direktörü kim olacak? Kritik toplantı sona erdi
20:16 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 80 kişi yaşamını yitirdi, 14 bin 933 yeni vaka tespit edildi
20:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üstü kapalı asgari ücret zammı açıklaması: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 22:38:35. #1.12#
SON DAKİKA: Nazi toplama kamplarından kurtulan 96 yaşındaki adam Rusya'nın saldırısında öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement