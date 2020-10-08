Hasta taşıyan midibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Hasta taşıyan midibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü

NİĞDE - Niğde'de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi gören hastaları taşıyan midibüsle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Niğde- Kayseri kara yolu Aktaş beldesi mevkiinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi gören hastaları taşıyan Ahmet Doğan yönetimindeki 51 DT 018 plakalı midibüsle Hanifi Bozdemir'in kullandığı 51 BK 021 plakalı otomobil çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD, jandarma, sağlık, ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Hanifi Bozdemir olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan aynı otomobilde yolcu konumundaki Hüseyin Bozdemir ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Midibüsteki yolculardan yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.