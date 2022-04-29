Son dakika haber! Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik Kemerhisar beldesinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 3 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, hassas terazi, 153 gram bonzai, 125 gram metamfetamin, uyuşturucu içiminde kullanılan 10 aparat, ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 7 şarjör, 276 fişek ve iki bıçak ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.