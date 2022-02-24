TÜRK ŞİRKETİNE BAĞLI GEMİ AMBAR KAPAĞI ÜZERİNDEN İSABET ALDI - Son Dakika
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TÜRK ŞİRKETİNE BAĞLI GEMİ AMBAR KAPAĞI ÜZERİNDEN İSABET ALDI

24.02.2022 17:21
TÜRK ŞİRKETİNE BAĞLI GEMİ AMBAR KAPAĞI ÜZERİNDEN İSABET ALDI

UKRAYNA'nın Odessa şehri açıklarında Türk sahipli gemiye bombanın ambar kapağı üzerinden isabet ettiği öğrenildi.

UKRAYNA'nın Odessa şehri açıklarında Türk sahipli gemiye bombanın ambar kapağı üzerinden isabet ettiği öğrenildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nce Ukrayna'nın Odessa şehri açıklarında Türk sahipli gemiye bomba isabet ettiği, can kaybının olmadığı açıklandı. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne gelen Odessa açıklarında Marshall Adaları bayraklı Türk sahipli Yasa Jupıter gemisine bomba isabet ettiği bilgisi üzerine, yapılan görüşmede geminin yardım talebi olmadığı, Romanya kara sularına intikal halinde olduğu, can kaybı olmadığı ve güvende olduğu öğrenilmiştir" denildi

"HAFİF BİR MADDİ HASAR GERÇEKLEŞMİŞTİR"

"Yasa Gemi İşletmeciliği de olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Yasa Gemi İşletmeciliği Şirketi'nin yöneticiliğinde olan, Marshall Islands bayraklı Yasa Jupiter gemisi, Odessa/Ukrayna Limanı'nda yük tahliyesi akabinde 5 nolu ambar kapağı üzerinden isabet almıştır. Gemide herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamış olup hafif bir maddi hasar gerçekleşmiştir. Gemi hasar tespiti ve sair işlemler için en yakın güvenli bölgeye kendi imkanlarıyla seyretmektedir" bilgileri yer aldı.

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Denizcilik, Ukrayna, Bomba, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRK ŞİRKETİNE BAĞLI GEMİ AMBAR KAPAĞI ÜZERİNDEN İSABET ALDI - Son Dakika


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