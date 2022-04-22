Okuldan saz çalan hırsız kamerada - Son Dakika
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Okuldan saz çalan hırsız kamerada

22.04.2022 15:26

Okuldan saz çalan hırsız kameradaİSTANBUL Kadıköy'de bir ortaokula akşam saatlerinde giren ve okulun laptop ile müzik sınıfındaki sazı çalan hırsız yakalandı.

Okuldan saz çalan hırsız kamerada

İSTANBUL Kadıköy'de bir ortaokula akşam saatlerinde giren ve okulun laptop ile müzik sınıfındaki sazı çalan hırsız yakalandı. 15 suç kaydı olan şüpheli Eyyüp S.E. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızın okulun içince maskeli bir şekilde gezindiği ve sırtına taktığı saz ile duvardan atladığı anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kadıköy Bostancı'da bir ortaokulda müdür yardımcılığı yapan Z.K. sabah okula gittiğinde okulun bazı eşyalarının yerinde olmadığını fark etti. Kameraları inceleyen Z.K. 5 Nisan tarihinde akşam saatlerinde bir hırsızın girdiğini ve laptop ile birlikte okulun müzik odasından saz çalındığını görünce durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda kamera görüntülerinden şüpheli şahsın kimliği tespit edildi. Kısa süre sonra şüpheli Eyyüp S.E. gözaltına alındı. Emniyette 15 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilen hırsız işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızın okulun içince maskeli bir şekilde gezindiği ve sırtına taktığı saz ile duvardan atladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde maskeli hırsız okul duvarından geçerken önce çaldığı laptopu duvardan atıyor ardından sırtında sazla kendisi duvarı aşıyor.

Okuldan saz çalan hırsız kamerada
Okuldan saz çalan hırsız kamerada
Okuldan saz çalan hırsız kamerada
Okuldan saz çalan hırsız kamerada

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Kadıköy, Laptop, Müzik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Okuldan saz çalan hırsız kamerada - Son Dakika


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