Son dakika haber! Öldürdüğü çocuğun evini soyan komşunun davasında karar - Son Dakika

Küçükçekmece'de komşusu olan 16 yaşındaki çocuğu öldürüp evinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık Ferhat Çendik, "çocuğu kasten öldürme", "nitelikli hırsızlık" ve "yasak bıçak taşıma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ferhat Çendik, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Müştekiler ve tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Maktul Ahmet Yusuf Öz'ün babası Sezer Öz, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, dosya kapsamından sanığa haksız tahrik indiriminin uygulanmasının mümkün olamayacağını, maktulün yüzde 53 engelli, 64 IQ'ya sahip olduğunu, vücudundaki 22 kesici-delici alet yarasından 10'unun her birinin öldürücü nitelikte bulunduğunu belirtti.

Mütalaada, sanık Ferhat Çendik'in "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak bina içinde hırsızlık" ve "yasak bıçak taşıma" suçlarından 7 yıl 2 aydan 14 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sanık Çendik hakkında "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan suç duyurusunda bulunulması talep edilen mütalaada, sanığın tutukluluk halinin devamı istendi.

Sanık Ferhat Çendik, son sözünde, takdiri mahkemeye bıraktığını belirterek, "Pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ferhat Çendik'i "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak, sanığın eylemini tahrik altında işlemediğine kanaat getirerek, haksız tahrik ve takdir indirimi uygulamadı.

Sanık Çendik'i "kişinin ölmesinden yararlanarak bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında nitelikli hırsızlık" suçundan 8 yıl hapse mahkum eden mahkeme, bu suç açısından da sanığa indirim uygulanmamasına karar verdi.

Mahkeme, sanık Çendik'i "yasak bıçak taşıma" suçundan 6 ay hapse çarptırarak, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Küçükçekmece'de 16 yaşındaki maktul Ahmet Yusuf Öz'ün anneannesi ve dedesi ile birlikte ikamet ettiği, 42 yaşındaki sanık Ferhat Çendik'in ise üst kat komşuları olduğu anlatılmıştı.

İddianamede, olay günü olan 29 Eylül 2018'den kısa süre önce maktul Öz'ün dedesinin Çorlu'ya gittiği, anneannesinin de 29 Eylül'de aynı yere gitmek için evden ayrıldığı belirtilmişti.

Maktul Ahmet Yusuf Öz'ün Çorlu'ya gitmek istemeyerek evde kaldığı ifade edilen iddianamede, anneannesinin torunuyla ilgilenmesini istemesi üzerine sanığın da olay tarihinde maktulün bulunduğu eve gittiği aktarılmıştı. İddianamede, Ahmet Yusuf Öz'ü 25 yerinden bıçaklayarak öldüren Çendik'in, eve hırsız girdiği çocuğun da bu sebeple öldürüldüğü görüntüsünü vermek için eşyaları dağıttığı, çaldığı cep telefonu ve televizyonu ise sattığı kaydedilmişti.

İddianamede, sanık Çendik'in, maktule göz kulak olmak için eve gittiği, sohbet ettikten sonra bir süre sonra uyuşturucu madde kullandığını iddia ettiği Öz'ün kendisine cinsel istismarda bulunduğu için öldürdüğü ifadelerine yer verilmişti.

Sanığın gösterdiği yerde cinayette kullandığı bıçağın bulunduğu aktarılan iddianamede, sanık Ferhat Çendik'in "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "hırsızlık" ve "bıçak ve diğer aletleri izinsiz olarak taşıma veya bulundurma" suçlarından 8 yıldan 16 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.