Son dakika haber! Öldürdüğü çocuğun evini soyan komşunun davasında karar - Son Dakika

Son dakika haber! Öldürdüğü çocuğun evini soyan komşunun davasında karar

18.02.2021 14:37
Son dakika haber! Öldürdüğü çocuğun evini soyan komşunun davasında karar, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Küçükçekmece'de komşusu olan 16 yaşındaki çocuğu öldürüp evinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık Ferhat Çendik, "çocuğu kasten öldürme", "nitelikli hırsızlık" ve "yasak bıçak taşıma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Küçükçekmece'de komşusu olan 16 yaşındaki çocuğu öldürüp evinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık Ferhat Çendik, "çocuğu kasten öldürme", "nitelikli hırsızlık" ve "yasak bıçak taşıma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ferhat Çendik, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Müştekiler ve tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Maktul Ahmet Yusuf Öz'ün babası Sezer Öz, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, dosya kapsamından sanığa haksız tahrik indiriminin uygulanmasının mümkün olamayacağını, maktulün yüzde 53 engelli, 64 IQ'ya sahip olduğunu, vücudundaki 22 kesici-delici alet yarasından 10'unun her birinin öldürücü nitelikte bulunduğunu belirtti.

Mütalaada, sanık Ferhat Çendik'in "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak bina içinde hırsızlık" ve "yasak bıçak taşıma" suçlarından 7 yıl 2 aydan 14 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sanık Çendik hakkında "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan suç duyurusunda bulunulması talep edilen mütalaada, sanığın tutukluluk halinin devamı istendi.

Sanık Ferhat Çendik, son sözünde, takdiri mahkemeye bıraktığını belirterek, "Pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ferhat Çendik'i "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak, sanığın eylemini tahrik altında işlemediğine kanaat getirerek, haksız tahrik ve takdir indirimi uygulamadı.

Sanık Çendik'i "kişinin ölmesinden yararlanarak bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında nitelikli hırsızlık" suçundan 8 yıl hapse mahkum eden mahkeme, bu suç açısından da sanığa indirim uygulanmamasına karar verdi.

Mahkeme, sanık Çendik'i "yasak bıçak taşıma" suçundan 6 ay hapse çarptırarak, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Küçükçekmece'de 16 yaşındaki maktul Ahmet Yusuf Öz'ün anneannesi ve dedesi ile birlikte ikamet ettiği, 42 yaşındaki sanık Ferhat Çendik'in ise üst kat komşuları olduğu anlatılmıştı.

İddianamede, olay günü olan 29 Eylül 2018'den kısa süre önce maktul Öz'ün dedesinin Çorlu'ya gittiği, anneannesinin de 29 Eylül'de aynı yere gitmek için evden ayrıldığı belirtilmişti.

Maktul Ahmet Yusuf Öz'ün Çorlu'ya gitmek istemeyerek evde kaldığı ifade edilen iddianamede, anneannesinin torunuyla ilgilenmesini istemesi üzerine sanığın da olay tarihinde maktulün bulunduğu eve gittiği aktarılmıştı. İddianamede, Ahmet Yusuf Öz'ü 25 yerinden bıçaklayarak öldüren Çendik'in, eve hırsız girdiği çocuğun da bu sebeple öldürüldüğü görüntüsünü vermek için eşyaları dağıttığı, çaldığı cep telefonu ve televizyonu ise sattığı kaydedilmişti.

İddianamede, sanık Çendik'in, maktule göz kulak olmak için eve gittiği, sohbet ettikten sonra bir süre sonra uyuşturucu madde kullandığını iddia ettiği Öz'ün kendisine cinsel istismarda bulunduğu için öldürdüğü ifadelerine yer verilmişti.

Sanığın gösterdiği yerde cinayette kullandığı bıçağın bulunduğu aktarılan iddianamede, sanık Ferhat Çendik'in "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "hırsızlık" ve "bıçak ve diğer aletleri izinsiz olarak taşıma veya bulundurma" suçlarından 8 yıldan 16 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Ağırlaştırılmış Müebbet, Küçükçekmece, Ahmet Yusuf, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Öldürdüğü çocuğun evini soyan komşunun davasında karar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı 5 sene önce Çaykur Rizespor'la FIFA'lık olan Mehdi Taremi, Porto formasıyla Juventus'u yıktı Son Dakika! Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını sabit tuttu 4 yaşındaki oğullarıyla birlikte evlerinde katledilen Tokkal ailesi son yolculuğuna uğurlandı Genç kadının itirafı yıllar sonra ortaya çıktı: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım Barışmak istediği eşini dönercide 38 yerinden bıçaklayan kocayı çatal-bıçaklarla durdurmaya çalıştılar İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi Dünya "Rüzgar esti, hamile kaldım" diyen kadını konuşuyor! Polis iddiayla ilgili soruşturma başlattı
34. Uluslararası Tüketici Zirvesi, iş dünyasını bir araya getiriyor 34. Uluslararası Tüketici Zirvesi, iş dünyasını bir araya getiriyor         
14:41
CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır? CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır?         
14:21
Kardeşi kardeşe öldürten azmettirici baba, 'PKK üyeliği' suçundan aranıyormuş Kardeşi kardeşe öldürten azmettirici baba, 'PKK üyeliği' suçundan aranıyormuş         
14:00
Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama         
13:53
Fenerbahçe'de isteneni veremeyen Samatta'ya Clube Brugge talip oldu Fenerbahçe'de isteneni veremeyen Samatta'ya Clube Brugge talip oldu         
13:28
Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu         
13:08
Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor         
11:50
Normalleşme süreci başlıyor! Belirlenen 8 şartı uygulayan restoran ve kafeler, müşterilerini ağırlayabilecek Normalleşme süreci başlıyor! Belirlenen 8 şartı uygulayan restoran ve kafeler, müşterilerini ağırlayabilecek         
11:09
İlişki yaşadığı mesai arkadaşını öpen çalışan, Yargıtay kararıyla tazminatsız kovuldu İlişki yaşadığı mesai arkadaşını öpen çalışan, Yargıtay kararıyla tazminatsız kovuldu         
10:55
Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık         
10:20
Kaza yapan otomobilde hareketsiz yatan sürücünün uyuşturucu komasına girdiği belirlendi Kaza yapan otomobilde hareketsiz yatan sürücünün uyuşturucu komasına girdiği belirlendi         
10:17
Sosyal medyada başlayan Sosyal medyada başlayan "Maske sağlığa zararlıdır" propagandası büyük tepki çekti         
09:58
Aleyna Tilki'den Aleyna Tilki'den "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna pes dedirten cevap: Küçük yaştan beri ilgim var         
09:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! İşte martta başlayacak normalleşme sürecinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! İşte martta başlayacak normalleşme sürecinin detayları         
09:34
Sultanahmet'e çakarlı araçla gelen 2. Abdülhamid'in torunu Sultanahmet'e çakarlı araçla gelen 2. Abdülhamid'in torunu "Yolun yolumuzdur şehzadem" sloganlarıyla karşılandı         
09:28
Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor         
09:12
Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu         
09:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2021 14:47:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Öldürdüğü çocuğun evini soyan komşunun davasında karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei