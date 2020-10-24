Son dakika haber... ON YIL ÖNCE BUGÜN - Son Dakika

GAZETECİLER İÇİN İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI

Başbakan Erdoğan'ın, İstanbul'daki programlarının büyük bir kısmını gerçekleştirdiği ve önemli konuklarını ağırladığı ofisinde haber takibi yapan gazeteciler için Erdoğan'ın çalışma ofisinin hemen yanında yer alan bina tahsis edildi.

Yeni merkezde basın mensupları için ayarlanmış masa ve koltuklar, ücretsiz çay ve kahve servisi, tuvalet ve lavabolar bulunuyor. İletişim merkezini yerli basın mensuplarının yanı sıra yabancı gazeteciler de kullanabilecek. Yeni açılan ofiste gazetecilerin işlerini kolaylaştırması için ücretsiz kablosuz internette bulunuyor.

LONDRA'DA SAĞCI LAR-MÜSLÜMANLAR KRİZİ

EDL'nin (İngiltere savunma Ligi) İsrail' in izlediği politikaları desteklediklerini göstermek amacıyla düzenlediği gösteri olaylı bitti. Bu gösteriyi protesto etmek için Müslüman grupların elçilik önüne gelmesiyle hareketli saatler yaşandı. İsrail Elçiliği önünde İki grubun sözlü atışmalar halinde başlayan tartışmaları HYDE Park içerisinde kavgaya dönüştü. Polis olağanüstü güvenlik önlemleri altında EDL üyelerini dağıttı.

40 DAKİKA 40 ARAÇ SATILDI

Ankara'da bir oto galerisinin 100 TL başlangıç fiyatıyla yaptığı 2'nci el araç müzayedesi büyük ilgi gördü. Vatandaşlar 100 liralık arabaları almak için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Yapılan açık arttırma sonucu 100 TL açık artırma aralığında ki arabalar yaklaşık 20 bin TL'den alıcı buldu.

-İHA-