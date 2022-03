Son dakika! SPOR Önder Karaveli: Kazanmayı hak edecek bir oyun oynamadık - 1 - Son Dakika

Önder Karaveli: Kazanmayı hak edecek bir oyun oynamadık

Ata SELÇUK - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Buraya kazanmak için geldiklerini söyleyen Karaveli, şöyle konuştu:

"Başka da hiçbir şey düşünmemiştik. Oyunun ilk yarısında hiçbir planımızı yerine getiremedik. Rakibin oyuna baskılı başlayacağını öngörüyorduk ama süresinin bu kadar olmaması gerekiyordu, bunun sebebi bizdik. Planladığımız şeylerden birisi, rakip yakınımızdayken direkt hücumla oynamaktı, başarılı olamadık. Ön tarafa geçirdiğimiz topları koruyamayarak, pas bağlantılarını sağlayamayarak, Atiba ve Can'la çok fazla top kaybı yaparak, Alex ile topa sahip olmayarak, daha pozisyon alamadan hızlı hücum geçişlerine maruz kalmamıza sebep oldu. Rakip kalede tehlike yarattığımız pozisyonlar, attığımız kornerlerdi. Erken değişiklikler yaptık, ilk yarının sonlarına doğru biraz dengelenmesini sağladık. Josef'i aslında daha kısa süreli kullanmayı düşünüyorduk ama oyun bizi oraya itti. Galatasaray da biraz geriye çekilip kontra atak kovalamayı tercih etti. Topun bizde olması, yeteri kadar etkili gol pozisyonu getirmedi. Özellikle son bölümde, Rıdvan'ı da oyuna aldıktan sonra Larin'i santrfora gönderdik, rakibin merkezindeki stoperlerin iyi kapatmasından dolayı kenar ortalarıyla gol bulmaya çalıştık, gol de biraz öyle geldi. Benim dönemimde en az ürettiğimiz oyun buydu. İkinci golü atıp beraberlikle ayrılabilirdik ama kazanmayı hak edecek bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum."

"BUNLAR FUTBOLCU, MAKİNE DEĞİLLER, HER GÜNLERİ AYNI OLMUYOR"

Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Kenan Karaman ve Alex Teixeira'nın performansıyla ilgili gelen soruya Karaveli, "Can, geçen maçta son zamanlardaki en iyi performanslarından birini gösterdi. Güven de hem gol atarak hem de oyun katkısıyla çok destek vermişti. Kenan da ondan beklentilerimizi yerine getirerek yükselen bir oyuncuydu. Alex de son dönemde iyi durumdaydı. Onun için de bugün ilk 11'de yer aldılar. Fakat bunlar futbolcu, makine değiller. Her günleri aynı olamıyor. Sadece bizim futbolcularımız yok, rakibin de oyuncuları var. Taraftarın da desteğiyle baskı kurdular, üstünlük kurdular. Oyuncularımızdan daha iyisini beklerdik ama her günleri aynı olmuyor, bugün de onlar için çok iyi bir gün değildi" yanıtını verdi.

"BU SORUNUN MUHATTABI GÜVEN"

Güven Yalçın'ın ilk yarıda oyundan çıkarken direkt olarak soyunma odasına gitmesiyle ilgili Karaveli, "Bu sorunun muhatabı Güven. Oyuncular ilk yarı bitmeden oyundan çıktıklarında üzülürler. Belki de istediklerini yerine getiremediği için üzülmüş olabilir. Net cevabı verecek kişi Güven. Can'la ilgili ise hiç pişman değilim. Can çok genç bir oyuncu, beklentilerimiz yüksek. Hiç pişmanlık duymuyorum, oyunda tutarak bunu gösterdiğimi de düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"EMİN OLUN BEN KENDİMİ SON DERECE ACIMASIZ ELEŞTİREN İNSANLARDANIM"

"Bir maç kazanıldığında nasıl teknik direktörler yukarı çıkartılıyorsa, kaybedildiğinde de sorumluluk bana ait" diyen Karaveli, şunları söyledi:

"Ama ben planladığımız şeylerin yerine gelmemesinden dolayı üzgünüm. Bugüne hazırlıklıydık ama yerine getiremedik. Galatasaray'ın başlangıç baskısını kırıp biraz daha topa sahip olabilseydik, Galatasaray'ın oyununun bozulmasına sebep olacaktık. Emin olun ben kendimi son derece acımasız eleştiren insanlardanım."

"BENİM DÖNEMİMDE OYNANAN EN ETKİSİZ OYUN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

"Tercihlerinizden pişman mısınız" sorusuna yanıt veren Önder Karaveli, "Kazanıldığında tercihler doğru, kaybedildiğinde ise tercihlerin yanlış olduğu düşünülüyor, ne yazık ki böyle. Ben tercihlerimin yanlış olduğunu düşünmüyorum. Galibiyeti çok fazla istemek Beşiktaş'a olumsuz yansımaz. Beşiktaş her maçını kazanmak için çıkar. Bunun oyuncuların konsantrasyonunu aşağıya çekeceğini düşünmüyorum. Dünkü antrenmanda gösterdikleri şey, bugüne son derece hazır ve istekli olduklarıydı. Bugün öyle miydi? Değildi. Benim dönemimde oynanan en etkisiz oyun olduğunu düşünüyorum" dedi.

"BU YORUMLARA BAKARAK TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPAMAM"

Kendisiyle ilgili yapılan negatif yorumları değerlendiren Karaveli, "Bu yorumlardan haberdar değilim, o yüzden çok da etkilenmiyorum. Bu yorumlara bakarak Beşiktaş teknik direktörlüğü görevini yapamam. Bu yorumlar sürekli değişebilecek yorumlar. Bu tip yorumları dinlemeyi ve okumayı ben bıraktım. O zaman işimizi tam yapamayız, bize emanet edilene sahip çıkamayız" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ HEDEFSİZ KALMAYACAKTIR"

"Beşiktaş hedefsiz kalmayacaktır" diyen Karaveli, "Kayserispor maçında nasıl elendiğimizi tüm kamuoyu seyretti. Çok iyi oynadık ama olmadı. Biz ikincilik hedefine devam edeceğiz, oyuncularımızın da bırakacağını düşünmüyorum. Ben vazgeçmeyeceğim, kendi adıma. Bunu sonuna kadar kovalayacağız" ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.