Son dakika haberi... OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 3 YAYA YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika

Bursa'nın Gürsu ilçesinde Mahmut A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sokakta yürüyenlere çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olaya şahit olan mahalle esnaflarından Cebrail Beyaztaş, dükkanda oturdukları sırada büyük bir gürültü duyduklarını belirterek, "Dayımla oturuyorduk. Bir anda bir gürültü duyduk. Dışarıya çıktığımızda insanların yola savrulduğunu gördük. Hemen müdahale ettik. Otomobilin çarptığı bir kişinin ayağı kırılmış. O sırada ambulans geldi, yaralıları aldı götürdü. Karşıdan çok süratli geliyordu" dedi.

Kaza anında büyük bir ses duyduklarını dile getiren mahalle esnaflarından Burhan Yıldırım ise, "Dün müşteriyle ilgilenirken dışarıdan bir ses geldi. Araçların birbirine çarptığını sandık. Dışarı çıktık, yerde yatan insanlar vardı. Kamera görüntülerini incelediğimizde çok süratli olduğunu görebiliyoruz. Yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Yan dükkana da dalabilirdi. Vatandaşlara çarptı. Yol kenarındaki bir motosiklete çarptı. Çarpan arkadaş Suriye uyrukluydu. Fren yerine yanlışlıkla gaza bastığını söyledi. Daha felaket bir kaza olabilirdi. Çarpan arkadaşları Allah korudu" ifadelerini kullandı.