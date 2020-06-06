Son dakika haber! Pamukkale'de termal oteller misafirlerini bekliyor - Son Dakika

Son dakika haber! Pamukkale'de termal oteller misafirlerini bekliyor

Son dakika haberleri... UNESCO Dünya Miras Listesi'nde olan travertenleriyle ünlü Pamukale'de termal sağlık hizmeti veren oteller, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin ardından şifalı sularıyla misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Son dakika haber! Pamukkale'de termal oteller misafirlerini bekliyor, System.String[]

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde olan travertenleriyle ünlü Pamukale'de termal sağlık hizmeti veren oteller, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin ardından şifalı sularıyla misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Pamukkale'de oteller, pandemi sürecini, altyapı iyileştirme ve eğitim faaliyetleriyle geçirdi. Konukların sağlığı için otelde sosyal mesafe ve hijyen dikkate alınarak bir dizi ek düzenleme yapıldı. Odalar dezenfekte edildi ve çeşitli noktalara dezenfektanlar yerleştirildi.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pamukkale Karahayıt bölgesinin Türkiye'nin en önemli termal sağlık merkezlerinden birisi olduğunu belirtti.

Bölgenin özel nitelikli, şifalı sulara sahip olduğunu aktaran Şen, "Bölgemiz hem kalsiyumlu hem demir bakımından zengin, farklı özellikte suları barındırıyor. İkliminin ılıman olması, 12 ay boyunca sürdürülebilir turizmin olması, farklı farklı nitelikte mineral sularının bulunması bölgemize gerek yurt dışından gerek yurt içinden misafirleri kendine çekiyor." dedi.

Pandemi döneminde Pamukkale bölgesindeki otel ve pansiyonların onarım faaliyetleri yaptığını vurgulayan Şen, "Termal otellerimiz, Sağlıklı Turizm Belgesi almak için gerekli başvurularını yaptılar. Süreci tamamlayıp sertifikalarını alan işletmelerimiz var. Yavaş yavaş Pamukkale Karahayıt bölgesindeki tesislerimiz açılmaya başladı. Sabırsızlıkla tüm misafirlerimizi bölgeye bekliyoruz. En kısa dönemde de bölgemizin dolacağını, sağlık turizmi için bölgemizin ciddi anlamda rağbet göreceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Yakın dönemde açılacak Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin de özellikle yurt dışından gelecek yabancı misafir sayılarında artış sağlayacağını anlatan Şen, şunları kaydetti:

"Bölgede nitelikli bir hastanenin olması özellikle Avrupa'dan sağlık için ülkemize gelecek misafirlerin de artışını sağlayacak. Şu anda Karahayıt bölgemizde bir tesisimizin içinde Sağlık Bakanlığından belgeli bir fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi var. O da özellikle Türk cumhuriyetlerinden ciddi anlamda sağlık için gelen misafirlerin tedavilerini sağlıyor. Yaklaşık 42 ülkeden oraya sağlık için şu ana kadar gelen misafirlerimiz var. 2 bin 500 yıl önceden bu yana Pamukkale'nin suyu şifa veriyor. Antik çağdan beri termal sağlık merkezi olma hüviyetine sahip bölgemize gelen misafirlerimiz sağlıklarına kavuşarak hem Pamukkale'nin o muhteşem doğasını, Hierapolis antik kentini görme fırsatı elde ediyor hem de sağlıklarına kavuşarak memleketlerine dönüyorlar. Bölgemiz termal sularında tüm misafirlerimizi sağlıklarına kavuşturmak için bekliyor."

Oteller hazır

Karahayıt'ta "Güvenli ve Sağlıklı Turizm Belgesi" alan tesislerden Doğa Termal Otel'in genel müdürü Murat Taşlıcalı, yıla büyük umutlarla giren ve beklentisi yüksek olan turizm sektörünün salgından son derece olumsuz etkilendiğini belirtti.

Taşçalı, "Çok şükür devletimizin ve Sağlık Bakanlığımızın almış olduğu önlemler doğrultusunda dünya ve Avrupa ülkelerinden daha önde bu pandemi sürecini kontrol altına almış bulunmaktayız. Sağlık Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yayımlamış oldukları genelgeler doğrultusunda da otelimizi hizmete açmış bulunmaktayız. Tüm otellerimiz Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının almış olduğu tedbirler çerçevesinde hazırlıklarını tamamladı. Artık misafirlerimizi otellerimize bekliyoruz." dedi.

Misafirin sağlığının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Taşlıcalı, aldıkları tedbirleri şöyle aktardı:

"Bu süreçte işletmemizin doktoru, çalışanlarımıza pandemi eğitimi verdi. İş güvenliği uzmanlarımız tarafından eğitim verildi. Gelen misafirlerimizin öncelikle ateşleri ölçülecek. Misafirlerimizi resepsiyonda online, yoksa temassız çekim ile işlemini yaptıktan sonra hiç kimseyle temas etmeden odasına kadar yerleştiriyoruz. Odasına girdiği andan itibaren karşısında kişiye ait el dezenfektesi, tüm havlu bornozlar, terlikler, kumandasına kadar kişiye özel şekilde müşteriye sunuluyor. Müşteriye otel içinde uyacağı kurallarla sosyal mesafeyle ilgili bilgilendirme yolluyoruz.

Taşlıcalı, büyük ihtimalle ağustostan itibaren yabancı konuk da ağırlayacaklarını ifade etti.

"İyi günler göreceğiz"

Herakles Termal Otel Genel Müdürü Levent Altuntaş da Pamukkale bölgesindeki tesislerin salgın dönemini eğitim, hijyen ve altyapı yatırımları ile verimli olarak geçirmeye çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de tesisimizde gerekli düzenlemeleri yaparak sağlıklı turizm belgesi almak için başvurumuzu yaptık. Beklentimiz, yabancı pazarda özellikle ilk etapta Uzak Doğu pazarının başlaması. Önümüzdeki aylarda temmuz, ağustostan itibaren Uzak Doğu ile birlikte salgının etkisinin nispeten azaldığı ülkelerden Pamukkale'ye turist akını bekliyoruz. Biz tesisler olarak gerekli önlemleri aldık. Daha iyi hizmet verebilmek için eğitimlerimizi de tamamladık. Tahmin ediyorum havaların ısınması, ülkemizdeki vaka sayılarının da azalmasıyla birlikte iyi günler göreceğimizi düşünüyorum. Konuklarımıza yine tedavi, eğlence, kültür turizmi alanında yoğun bir hizmet vereceğimizi düşünüyorum."

Pamukkale, Termal, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haber! Pamukkale'de termal oteller misafirlerini bekliyor - Son Dakika

Son Dakika

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