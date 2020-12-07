Son dakika haber: Pandemi ve deprem Bodrum'da ev kiralarını iki katına çıkardı - Son Dakika

MUĞLA'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'da koronavirüs salgını ve deprem korkusu yaşayanların büyükşehirlerden kaçarak ilçeye yerleşmesi sonucu artan talep nedeniyle ev kiraları iki katına kadar yükseldi. İlçede ev kiraları evin büyüklüğüne, eşyalı ya da havuzlu olmasına göre 1500 liradan başlayıp, 10 bin liranın üzerine kadar çıkıyor. Ev satın almak isteyenlerin ise büyüklüğüne ve konforuna göre 300 bin lira ile 1 milyon liraya kadar yükselen fiyatları gözden çıkarması gerekiyor. Bütçelerine göre ev bulmakta zorlanan vatandaşlar, ev sahiplerinin krizi fırsata çevirmelerinden yakınıyor.

Muğla'nın kış nüfusu normalde 170 bin olan ilçesi Bodrum'da koranavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle yazlıkçılar evlerine dönmeyi erteleyince bu rakam 600 bine kadar ulaştı. Pandemi nedeniyle büyükşehirlerden kaçarak ilçeye yerleşenler de nüfus artışına neden oldu. İzmir'de yaşanan deprem, yine İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde beklenen depremlerin çok katlı binalardan daha az katlı binalara yönelimi artırması da Bodrum'un nüfusunun artmasında etkili oldu. Bodrum'a olan bu talep ev fiyatlarının geçen yıllara oranla iki katına kadar çıkmasına neden oldu.