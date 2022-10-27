İYİ Parti'ye katılan Fakıbaba'nın meclis üyeliğinin düşmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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İYİ Parti'ye katılan Fakıbaba'nın meclis üyeliğinin düşmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

27.10.2022 08:06

AK Parti'den istifa eden ve İYİ Parti'nin grup toplantısında rozetini bizzat Genel Başkan Meral Akşener'in taktığı Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın TBMM üyeliği düşürüldü. Söz konusu karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, yaptığı bir açıklama ile hem milletvekilliğinden hem de partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

"BAZI KİŞİLERLE BERABER OLMAYACAĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Fakıbaba istifasını duyurduğu açıklamasında "2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum" ifadelerini kullanmış ve ardından da İYİ Parti'ye geçeceğine yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

"ARANIZDA OLMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUM"

Dün, İYİ Parti'nin grup toplantısı öncesinde Genel Başkan Meral Akşener, Fakıbaba'ya rozet taktı. Fakıbaba ilk sözlerinde "Öncelikle böylesine coşkulu, heyecanlı, davası, vatan millet sevdası olan sizlerle beraber olmaktan ve aranızda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. 20 yıllık bir siyasetçi olarak samimiyetle söylüyorum. Siyasete ilk kez başlıyor gibi heyecanlı hissediyorum" ifadelerini kullandı.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Öte yandan TBMM Genel Kurulu'nda Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifasının kabul edilmesine ilişkin karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, Urfa Milletvekili Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifası nedeniyle, Anayasa'nın 84'üncü maddesi gereğince TBMM üyeliğinin düşmesine Genel Kurul'un 26 Ekim tarihli 12'nci Birleşiminde karar verildiği belirtildi.

Kaynak: DHA
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AK Parti'den ayrılıp İYİ Parti'ye geçen Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifası kabul edildi AK Parti'den ayrılıp İYİ Parti'ye geçen Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifası kabul edildi Fakıbaba'nın istifa dilekçesi, Meclis Genel Kurulu'na sevk edildi Fakıbaba'nın istifa dilekçesi, Meclis Genel Kurulu'na sevk edildi

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Son Dakika Güncel İYİ Parti'ye katılan Fakıbaba'nın meclis üyeliğinin düşmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

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