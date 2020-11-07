Son dakika haber! Sarıkamış deniz şehitleri Zonguldak'ta anıldı - Son Dakika

SARIKAMIŞ'ta donarak şehit olan 90 bin askere kışlık giysi, erzak ve mühimmat götürürken Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında Rus donanması tarafından batırılan 3 gemide şehit olan 221 mürettebat, denize çelenk bırakılarak anıldı.

7 Kasım 1914'te, Rus donanması, Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithatpaşa adlı nakliye gemilerini Kandilli mevkisinde batırdı. Batırılan gemilerdeki 221 mürettebat anısına, Ereğli Sahil Bandı'nda bulunan ve Kafkas Cephesi'nde şehit olan askerlerin isimlerinin yazılı olduğu Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törene Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün katıldı. Anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, şehit düşen askerleri saygı ile andıklarını belirterek, "Bir milletin, bir devletin en önemli özelliği, geçmişinde kendilerine hizmet etmiş olduğu insanlara sahip çıkması, anması ve yaşatması ile önemlidir. Nasıl ki Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile o günden bugüne milletin bekası için şehit, gazi olmuş tüm büyüklerimizi anıyorsak, bu mürettebatın, askerlerimizin ve Sarıkamış'a yola çıkmış kişilerin anılması son derece önemlidir" dedi.Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık da Kafkas Cephesi'ne yardımların ulaşabilmesi durumunda şehit sayısının daha az olabileceğini ifade ederek, "Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithat Paşa gemilerinin 221 mürettebatının büyük bölümü orada şehit düştü. Sarıkamış'ta 90 bin asker donarak şehit oldu. Belki bu yardımlar ulaşsaydı kıyım bu kadar büyük olmayacaktı" diye konuştu.

Tören sonunda denize 3 gemi anısına 3 çelenk bırakıldı, Karadeniz Bölge Komutanlığı'na ait bir bot siren çaldı.