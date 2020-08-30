Son dakika haber: Sarıkamış'ta kavga da yaralanan hastaneye getirildi

Son dakika 3. sayfa haberine göre - Sarıkamış'ta kavga da yaralanan hastaneye getirildi Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği kavgada yaranan 4 kişi hastaneye getirildi.

- Sarıkamış'ta kavga da yaralanan hastaneye getirildi KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği kavgada yaranan 4 kişi hastaneye getirildi. Kars'ın Sarıkamış İlçesi'ne bağlı Akören Köyü'nde iki aile arasından çıkan kavgada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Sarıkamış'a bağlı Akören Köyü'nde çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. KRS-

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