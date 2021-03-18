Son dakika haber... Silahtan, mektuba; Çanakkale'nin 106 yıllık belgeleri sergilendi - Son Dakika

Son dakika haber... Silahtan, mektuba; Çanakkale'nin 106 yıllık belgeleri sergilendi

18.03.2021 16:32
Son dakika haber... Silahtan, mektuba; Çanakkale'nin 106 yıllık belgeleri sergilendi, System.String[]

Son dakika haberleri... Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ıncı yıl dönümünde Eyüpsultan'da "Bir Kahramanlık Öyküsü Çanakkale" sergisi düzenlendi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ıncı yıl dönümünde Eyüpsultan'da "Bir Kahramanlık Öyküsü Çanakkale" sergisi düzenlendi. Çanakkale şehitlerinin anısına düzenlenen sergide, savaştan kalma silahlar, fotoğraflar ve belgeler yer aldı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Biz bu sergide o çilekeş insanların varını yoğunu vererek cepheye gönderdiklerini, yani yokluktan varlığa bir dirilişin sembolü olan Çanakkale'yi anlattık" dedi.

Eyüpsultan Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne özel "Bir Kahramanlık Öyküsü Çanakkale" isimli bir sergi düzenledi. Sergide; Çanakkale Savaşı'na ait Yavuz ve Midilli gemilerine ait posta kartları, orijinal belgeler, Sultan Reşat'ın yayınladığı cihat fermanı, Enver Paşa'nın Sultan Reşat'a yazdığı beyannamenin de aralarında olduğu; mektuplar, fotoğraflar, haritalar, silah, top, tüfek gibi eşyaların yer aldı. Belediyenin Başkanlık Binası Fuayene Alanı'nda düzenlenen sergiye Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve çevre okullardan öğrenciler katıldı.

"ÇANAKKALE'NİN SİYASİ YÖNÜNÜ ÇOK İYİ VURGULAMAMIZ GEREKİYOR"

Serginin açılışı sonrası konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken "106 yıl sonra bugün Akdeniz'de olanları düşünürsek Çanakkale Zaferi'nin ne kadar önemli olduğunu anlarız. Biz o yokluğa rağmen Çanakkale'de büyük bir başarı kazandık. O yüzden ben öncelikle o dönemde ve bugüne kadar şehit olan tüm askerlerimiz için Allah'tan rahmet gazilerimize ise uzun ömürler diliyorum. Çanakkale'yi bizden sonraki kuşaklara doğru bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Malazgirtle birlikte Anadolu'nun kapısı açılmıştır. Bursa ile beraber Anadolu'da yerleşim netleşmiştir. İstanbul'un Fethi ile Anadolu'daki yerleşimimizin mührü vurulmuştur. Çanakkale'de ise bu bayrak dikilmiştir. Bu 4 kavramla birlikte Anadolu'nun bizim yurdumuz olduğunu görüyoruz. Çanakkale'yi bölge algılamakta fayda var. Çanakkale'nin onlar için yara olduğu bugün Akdeniz'de olanlardan belli oluyor. Çanakkale'de kuyruk acısı olanlar bugün Akdeniz'de karşımıza çıkıyor. Bizim Çanakkale Zaferimiz tescilli olarak devam edecektir. Çanakkale'nin siyasi yönünü de çok iyi vurgulamamız gerekiyor. Oradaki zaferin hangi şartlarda alındığı yoklukla neler yapılabileceğini ayrı siyasi zaferi de ayrı göstermemiz gerekiyor. Biz bu sergide o dönemde yaşananları anlatıyoruz. O çilekeş insanların varını yoğunu vererek cepheye gönderdiklerini yani yokluktan varlığa bir dirilişin sembolü olan Çanakkale'yi anlattık" diye konuştu.

KİŞİSEL HİKAYELER YER ALIYOR

Bu sergi bilgi, belge ve beyanlara dayalı bir sergi diyen Eyüpsultan Belediyesi Tarihi Alan Rehberi Vildan Aytekin, "Aynı zamanda bu sergide kişisel hikayeler de vurgulandı. Savaş iki taraf arasında ama her iki tarafında bilgi ve belgeleri bu sergide kullanıldı. Bunun yanında kişisel hikayelerde de mektuplardan, kartpostallardan faydalanıldı. Buradaki insan hayatının vurgusu yapıldı. Düşmanları tarafından bile övülen askerlerimizi gördük. Diğer askerler mektuplarında Türklerin barbar değil yardımsever olduklarını anlatmıştır" ifadelerini kullandı.


Son dakika haber... Silahtan, mektuba; Çanakkale'nin 106 yıllık belgeleri sergilendi
Son dakika haber... Silahtan, mektuba; Çanakkale'nin 106 yıllık belgeleri sergilendi
Son dakika haber... Silahtan, mektuba; Çanakkale'nin 106 yıllık belgeleri sergilendi
Son dakika haber... Silahtan, mektuba; Çanakkale'nin 106 yıllık belgeleri sergilendi

Eyüpsultan Belediyesi, Çanakkale Zaferi, Deniz Köken, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Silahtan, mektuba; Çanakkale'nin 106 yıllık belgeleri sergilendi - Son Dakika


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