Sırbistan'da yeni hükümet kuruldu - Son Dakika

Sırbistan'da yeni hükümet kuruldu

28.10.2020 22:55

Balkan ülkesi Sırbistan'da 21 Haziran'da yapılan genel seçimden 4 ay sonra yeni hükümet kuruldu.

Balkan ülkesi Sırbistan'da 21 Haziran'da yapılan genel seçimden 4 ay sonra yeni hükümet kuruldu.

Sırp İlerleme Partisi (SNS), Sırbistan Sosyalist Partisi (SPS) ve Sırp Vatanseverler Birliğinden (SPAS) oluşan yeni hükümet, Sırbistan Meclisinden güvenoyu aldı.

Oylamaya katılan 232 milletvekilinden 227'si yeni hükümeti desteklerken, 5 milletvekili ise aleyhte oy kullandı. Yeni kabinenin üyeleri, oylamanın ardından yemin etti.

Ana Brnabic'in ikinci kez başbakan olarak görev yapacağı hükümeti oluşturan isimler şöyle:

"Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic, İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin, Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Tatjana Matic, İnşaat Ulaşım ve Altyapı Bakanı Tomislav Momirovic, Maliye Bakanı Sinisa Mali, Ekonomi Bakanı Andjelka Atanaskovic, Tarım Orman ve Su İşleri Bakanı Branislav Nedimovic, Çevre Bakanı İrena Vujovic, Madencilik ve Enerji Bakanı Zorana Mihajlovic, Adalet Bakanı Maja Popovic, Devlet İdaresi ve Yerel Yönetimler Bakanı Marija Obradovic, Savunma Bakanı Nebojsa Stefanovic, Kültür Bakanı Maja Gojkovic, Çalışma İstihdam ve Sosyal İşler Bakanı Darija Kisic Tepavcevic, Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar, Gençlik ve Spor Bakanı Vanja Udovicic, Eğitim Bilim ve Teknolojik Gelişim Bakanı Branko Ruzic, Avrupa Entegrasyonları Bakanı Jadranka Joksimovic, Köy İşleri Bakanı Milan Krkobabic, İnsan Hakları ve Toplumsal Diyalog Bakanı Gordana Comic, Aile Bakanı Ratko Dmitrovic, devlet bakanları Novica Toncev ile Nenad Popovic."

Hükümet programını açıklayan Başbakan Brnabic, yeni hükümetin önceliklerinin salgınla mücadele, Kosova meselesi, organize suçlarla mücadele, hukukun üstünlüğü, reform sürecinin hızlandırılması ve ülke ekonomisinin güçlendirilmesi olduğunu vurguladı.

Yeni dönemde 3 bakanlık daha kurulduğunu anımsatan Brnabic, yeni kabinede kendisi ile birlikte 11 kadının görev yapacağına dikkati çekti.

Sırbistan'da 21 Haziran'da yapılan genel seçimde Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in genel başkanlığını yaptığı SNS oyların yüzde 60'ını almış, muhalefetin boykot çağrıları ve salgın gölgesinde yapılan seçime katılım yüzde 50 civarında olmuştu.

Sırbistan'da yeni hükümet kuruldu
Sırbistan'da yeni hükümet kuruldu
Sırbistan'da yeni hükümet kuruldu
Sırbistan'da yeni hükümet kuruldu

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sırbistan'da yeni hükümet kuruldu - Son Dakika

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