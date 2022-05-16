Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonda kenevir bitkisi ile esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) istihbarat bilgileri doğrultusunda S.K. isimli şahsın evine uyuşturucu operasyonu düzenledi. ve eklentilerinde yapılan aramalarda esrar maddesi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Üçpınar kırsal Mahallesinde düzenlenen operasyonda şahsın ev ve çevresinde yapılan aramada bahçeye dikilmiş vaziyette 190 kök kenevir bitkisi, evinde ise 15 gram toz esrar, 38 gram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA