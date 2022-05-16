Son dakika haber | Suruç'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haber | Suruç'ta uyuşturucu operasyonu

16.05.2022 14:36
Son dakika haber | Suruç'ta uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonda kenevir bitkisi ile esrar maddesi ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonda kenevir bitkisi ile esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) istihbarat bilgileri doğrultusunda S.K. isimli şahsın evine uyuşturucu operasyonu düzenledi. ve eklentilerinde yapılan aramalarda esrar maddesi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Üçpınar kırsal Mahallesinde düzenlenen operasyonda şahsın ev ve çevresinde yapılan aramada bahçeye dikilmiş vaziyette 190 kök kenevir bitkisi, evinde ise 15 gram toz esrar, 38 gram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Şanlıurfa, Hisarcık, Kenevir, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Suruç'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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