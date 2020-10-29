Tarihi diorama çalışmalarıyla canlandırıyor - Son Dakika

Tarihi diorama çalışmalarıyla canlandırıyor

29.10.2020 11:03

Edirne'de yaşayan Hüseyin Ülker, "diorama" adı verilen üç boyutlu modelleme çalışmalarında tarihi yeniden canlandırıyor.

Edirne'de yaşayan Hüseyin Ülker, "diorama" adı verilen üç boyutlu modelleme çalışmalarında tarihi yeniden canlandırıyor.

Müzeler için modellemeler hazırlayan Ülker (52), gününün büyük çoğunluğunu Edirne sanayisindeki atölyesinde geçiriyor.

Hazırladığı kompozisyon için günlerce emek veren Ülker, bitirdiği her projede tarihi bir anı canlandırmanın gururunu yaşıyor.

Binlerce parçayı tek tek işleyen Ülker, son olarak Belgrad şehrinin geçmişteki görünüşünü diorama ile canlandırdı.

İstanbul'un fethini canlandıran bir modelleme çalışmasını sürdüren Ülker, daha sonra Balkan ve Sırpsındığı muharebelerini anlatan çalışmayı planlıyor.

Her şey bir doğum günü hediyesiyle başladı

Ülker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diorama hobisinin 11. yaş gününde ablasının hediye olarak aldığı gemi ile başladığını söyledi.

Hobisini yıllardır devam ettirdiğini anlatan Ülker, "Uzun yıllardan beri hayal ettiğim projelerimi hayata geçiriyorum. Müzeler için modelleme çalışmaları yapıyorum. Şu anda açılacak olan bir müze için çalışmaktayım. Dramatik bir olay 1917 Akabe'nin modellemesini yaptım. 1453 İstanbul'un Fethi'ni bitirmek üzereyim. 1700'lü yıllardaki Balkanlar'ı yapıyorum." diye konuştu.

Tarihin unutulmaması gerektiğini aktaran Ülker, şunları kaydetti:

"İnsanlarımız çok fazla okumayı veya araştırmayı sevmiyor. Tarihi görsellerin ses getireceğini ve bu vesileyle insanlarımızın araştıracağını düşünüyorum. Çocuklarımıza ve geleceğe güzel hatıralar bırakmak istiyorum. Çocukluğumdan bu yana hayal ettim bunları ve bu yaşımda gerçekleştiriyorum.

Çocuklarla ilgili çalışma yapmak istiyorum. Geçen yıl Brüksel'deydim Şirinler Müzesi'ne gittim, hoşuma gitmedi daha iyisini yapmak istiyorum. Tarihimizden Dede Korkut hikayelerinden sahneleri modellemeyi istiyorum. Onun gibi daha birçok konu var."

"Çocuklarımız gerçek tarihi öğrenmeli"

Kazım Karabekir ve Fahrettin Altay'ı anlatan eserler yapmayı da planladığını dile getiren Ülker, "Şu konuya da dikkat çekmek isterim insanlarımıza James Bond'u sorun herkesin bir fikri vardır ya da bilinir ve bizim tarihimizle hiçbir alakası yok. Bende bizim Kuşçubaşı Eşref'imizi anlatan bir dioramayı planlıyorum. Çocuklarımız gerçek tarihi öğrenmeli." dedi.

Türk tarihinin gerçek kahramanlarla dolu olduğunu, bunların her alanda tek tek anlatılması gerektiğini dile getiren Ülker, günümüzde de Türk askerinin Afrin'e getirdiği huzuru ve güvenliği anlatan bir maket yaptığını da kaydetti.

Tarihi diorama çalışmalarıyla canlandırıyor
Tarihi diorama çalışmalarıyla canlandırıyor
Tarihi diorama çalışmalarıyla canlandırıyor
Tarihi diorama çalışmalarıyla canlandırıyor

İstanbul, Belgrad, Edirne, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarihi diorama çalışmalarıyla canlandırıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var Apartmanın otoparkında bulunan bir buçuk metrelik yılanın yakalanma anı kamerada Son dakika! Ermenistan 1. Ordu Komutan Yardımcısı Albay Artur Sarkisyan öldürüldü Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor ABD'den S-400 tehdidi: Türkiye'ye yaptırımlar kesin olarak düşünülüyor Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Polis memuru, komşusunu 5 kurşunla öldürdü İmamoğlu, İstanbul'daki korona toplantısına neden davet edilmedi? Bakan Koca, ilk kez konuştu
Son Dakika: Cumhuriyet'in 97. kuruluş yıl dönümü nedeniyle devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret ediyor Son Dakika: Cumhuriyet'in 97. kuruluş yıl dönümü nedeniyle devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret ediyor         
11:04
Otoyol ve köprülere Otoyol ve köprülere "dinamik fiyatlandırma" modeli geliyor: Geçişler ucuzlayacak         
09:51
İmamoğlu, koronaya yakalanmadan iki gün önce apandisit ameliyatı olmuş İmamoğlu, koronaya yakalanmadan iki gün önce apandisit ameliyatı olmuş         
09:47
Cumhuriyet Bayramı'na damga vuran görüntü: Karton toplayıcıları arabalarını Türk bayraklarıyla süsledi Cumhuriyet Bayramı'na damga vuran görüntü: Karton toplayıcıları arabalarını Türk bayraklarıyla süsledi         
09:34
Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçak, F-16 ile hava sahası dışına çıkarıldı Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçak, F-16 ile hava sahası dışına çıkarıldı         
04:29
Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış         
00:14
Hagi mi, Alex mi? Fenerbahçe efsanesi Emre Belözoğlu, klişe soruda herkesi ters köşeye yatırdı Hagi mi, Alex mi? Fenerbahçe efsanesi Emre Belözoğlu, klişe soruda herkesi ters köşeye yatırdı         
23:39
İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını "ahmakça" olarak nitelendirdi         
21:35
Camiye giren çocukların namaz kılan imamın sırtına çıkıp oyun oynaması yürekleri ısıttı Camiye giren çocukların namaz kılan imamın sırtına çıkıp oyun oynaması yürekleri ısıttı         
20:38
Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü         
19:38
Karabağ'da ateşkesi bozan Ermenistan'dan intikam alındı! Azerbaycan, hedefleri SİHA'larla böyle vurdu Karabağ'da ateşkesi bozan Ermenistan'dan intikam alındı! Azerbaycan, hedefleri SİHA'larla böyle vurdu         
19:01
Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum         
17:41
Anaokulu öğretmeni genç kız Anaokulu öğretmeni genç kız "Sadece sevdim" diye not bırakıp hayatına son verdi         
17:04
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı         
15:55
İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım         
12:45
Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı         
12:14
Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi         
11:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 11:25:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi diorama çalışmalarıyla canlandırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei