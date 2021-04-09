İzmir'in Tire ilçesinde 1933 yılında görev yapan bekçilerin çektirdiği hatıra fotoğrafı, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kapsamında "yeni tip koronavirüs tedbirlerine dikkat edilerek" yeniden çekildi.

Koleksiyoncu Bayram Kaplan'ın arşivinde yer alan ve dönemin Tire Kaymakamı Gaffur Bey ile jandarma komutanı, bekçi amiri ile bekçilerini Kaymakamlık binası önünde buluşturan 88 yıllık hatıra fotoğrafını "yenilemek için" fotoğraf çekimi organize edildi.

Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Kadir Şen, İlçe Jandarma Komutanı Okay Cansu ve bekçiler aynı yerde bir araya gelip fotoğraf çektirdi.

Fotoğraf çekimi sırasında bu kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske ve mesafe kuralları göz önünde bulunduruldu.

Çobanoğlu, fotoğraf çekiminin ardından ilçede görev yapan bekçilere başarı diledi.