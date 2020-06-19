Son dakika haber | TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye-ABD ticari ilişkilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber | TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye-ABD ticari ilişkilerini değerlendirdi Açıklaması

Son dakika haberlerine göre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile ABD'nin ticaret ilişkilerinde Serbest Ticaret Anlaşması'nın önemli olduğunu belirterek, "Serbest Ticaret Anlaşması yolunda, süreci hızlandırmak için iki ülke arasında Tercihli Ticaret Anlaşması çok...

Son dakika haber | TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye-ABD ticari ilişkilerini değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile ABD'nin ticaret ilişkilerinde Serbest Ticaret Anlaşması'nın önemli olduğunu belirterek, "Serbest Ticaret Anlaşması yolunda, süreci hızlandırmak için iki ülke arasında Tercihli Ticaret Anlaşması çok yardımcı olacaktır. Bu gerçekleşirse her iki ülke için kazan-kazan durumu olacaktır." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla, video konferans yöntemiyle düzenlenen ABD Ticaret Odası, ABD- Türkiye İş Konseyi ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin ortak toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

ABD Ticaret Odası ve TOBB arasında uzun vadeli bir iş birliği olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımları engelleyen konuları çözmek için birlikte çalıştıklarını ve iş birliğini sürdüreceklerini söyledi.

"Türkiye Çin'e iyi bir alternatif olabilir"

Hisarcıklıoğlu, iş insanlarının kriz zamanlarında her zaman fırsatları gördüğünü dile getirerek, "Çin'in iç ve dış ticaretinde önemli düşüşler olduğunu biliyoruz. Gelişmiş ekonomisi ve nitelikli iş gücü sayesinde Türkiye'nin Çin'e iyi bir alternatif olabileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin bugün bir sanayi devi olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, Avrupa'nın tekstil, beyaz eşya, otomotiv, demir-çelik, züccaciye, gıda ve mobilya sektörlerinde en büyük tedarikçisi olduğunu bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, krizden daha güçlü ve iki ülkenin birbirine daha yakın şekilde çıkabilmesinin mümkün olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için belirli konularda liderlerimizin desteğine ihtiyacımız var. Serbest Ticaret Anlaşması'nın her iki ülke için çok önemli olduğunu biliyoruz. ABD mevcut ticaret anlaşmalarını yeniden müzakere ederken, TOBB ve ABD Ticaret Odası da ikili Serbest Ticaret Anlaşması'nı savunmaya devam edecek. Serbest Ticaret Anlaşması yolunda, süreci hızlandırmak için iki ülke arasında Tercihli Ticaret Anlaşması çok yardımcı olacaktır. Bu gerçekleşirse her iki ülke için kazan-kazan durumu olacaktır."

"Üçüncü ülkelerde birlikte yapılabilecek çok şey var"

İki ülkenin inovasyon ve yeni teknolojilerde stratejik iş birliğini teşvik etmeye odaklanabileceğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, Kovid-19 sonrası dönemde öncelik verilecek diğer sektörlerin ise inşaat ve altyapı olduğunu ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, "Türk müteahhitler, yabancı proje sayısı bakımından Çin'den sonra dünyada ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü ülkelerde birlikte yapılabilecek çok şey var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'ne de yeniden dahil edilmesi gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergisini öngören "Section 232" kararının da gündemde olmaması gerektiğinin altını çizdi.

"Tek taraflı, ayrımcı vergilerden kaçınılmalı"

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'den ithal edilen makarna, çelik ve son olarak yatak gibi ürünlere yönelik yürütülen anti-damping ve benzeri soruşturmalardan kaçınılması gerektiğini dile getirdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bu önlemler ABD-Türkiye özel sektör iş birliğine zarar verecektir. Amerikalı politika yapıcıların anti-damping uygulamaları yerine kazan-kazan stratejisini izleyeceklerini umuyorum. Bu strateji, iki ülke arasında karşılıklı ekonomik fayda sağlayacaktır." dedi.

ABD'nin dijital hizmet vergisi uygulayan ülkeler hakkında inceleme başlatmasına da değinen Hisarcıklıoğlu, "Söz konusu soruşturmanın sonucunun Türkiye'nin ABD'ye ihracatında yeni gümrük vergilerine yol açabileceğinin farkındayız. Taraflar, tek taraflı, ayrımcı vergilerden kaçınmalıdır." diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 10:01 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye-ABD ticari ilişkilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi Kilosu 360 liraya satılan çarkıfelek meyvesi Türkiye için büyük bir fırsat olacak Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek Ziraat Bankası, bakanlıktan belgeli olan restoran ve kafelere 20 milyon liraya kadar kredi verecek Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi 70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak
Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı         
00:25
Akdeniz'de Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Akdeniz'de Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
00:13
Kanıyla saldırganın adını yazan kadının, şüpheli kocası yakalandı Kanıyla saldırganın adını yazan kadının, şüpheli kocası yakalandı         
23:53
Çocukların kavgası iki aileyi birbirine düşürdü! Komşusunu ve oğlunu bacaklarından vurdu Çocukların kavgası iki aileyi birbirine düşürdü! Komşusunu ve oğlunu bacaklarından vurdu         
23:44
Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Mert Yandaş, Fenerbahçe'ye çok yakın Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Mert Yandaş, Fenerbahçe'ye çok yakın         
23:38
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi         
23:29
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü         
23:20
Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi         
22:53
İstanbul ve Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı İstanbul ve Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı         
22:47
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor         
22:39
Rusya Premier Ligi'nde Sochi, Rostov'u 10-1 yendi Rusya Premier Ligi'nde Sochi, Rostov'u 10-1 yendi         
22:25
Şehit işçilerin köyüne giden Bakan Akar'dan intikam yemini: Peşlerini bırakmadık bırakmayacağız Şehit işçilerin köyüne giden Bakan Akar'dan intikam yemini: Peşlerini bırakmadık bırakmayacağız         
22:23
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi         
21:58
Max Kruse: Şubat ayından bu yana maaşımı alamadığım için Fenerbahçe'den ayrıldım Max Kruse: Şubat ayından bu yana maaşımı alamadığım için Fenerbahçe'den ayrıldım         
21:43
İki aile arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 16 yaralı İki aile arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 16 yaralı         
21:37
İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı         
21:36
Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek         
21:35
Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı         
21:20
Milli Savunma Bakanlığı, askeri okul sınavında 400 öğrenciye virüs bulaştı iddialarını yalanladı Milli Savunma Bakanlığı, askeri okul sınavında 400 öğrenciye virüs bulaştı iddialarını yalanladı         
21:17
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi         
21:06
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi         
20:46
Ergene Nehri'nde aylar sonra yine ürküten görüntü! Normalleşme doğaya yaramadı Ergene Nehri'nde aylar sonra yine ürküten görüntü! Normalleşme doğaya yaramadı         
20:42
Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti         
20:39
Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı         
20:39
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı         
20:18
Macron, Fransız Le Figaro'da yer alan bu makaleye çok kızacak: Libya'nın Sultanı Erdoğan Macron, Fransız Le Figaro'da yer alan bu makaleye çok kızacak: Libya'nın Sultanı Erdoğan         
20:12
Bursa'da alkol alan bir şahıs, tartıştığı arkadaşını döverek öldürdü Bursa'da alkol alan bir şahıs, tartıştığı arkadaşını döverek öldürdü         
20:02
Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı         
19:59
Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi         
19:52
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi         
19:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2020 04:21:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye-ABD ticari ilişkilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei