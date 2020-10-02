Son dakika haber! Türk ve Bulgar çocuklar kültürel eserleri gezdikçe hediye kazanacak - Son Dakika

Son dakika haber! Türk ve Bulgar çocuklar kültürel eserleri gezdikçe hediye kazanacak

Son dakika gelişmesine göre Edirne ve Bulgaristan'ın Burgaz kenti arasında yürütülecek proje ile iki ülke öğrencileri kültürel eserleri gezecek.

Son dakika haber! Türk ve Bulgar çocuklar kültürel eserleri gezdikçe hediye kazanacak, System.String[]

Edirne ve Bulgaristan'ın Burgaz kenti arasında yürütülecek proje ile iki ülke öğrencileri kültürel eserleri gezecek. Gezi programları tamamlandıkça katılımcılara çeşitli hediyeler verilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) ve Bulgaristan Burgaz Bölgesel Turist Birliğinin "Bulgaristan- Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı" kapsamında hazırladığı proje ile iki kentin turizm cazibe alanları tespit edilip envanteri çıkarılacak.

Proje çerçevesinde basılacak "Trakya'nın Mirasları" kitabı, iki ülke okullarında dağıtılacak ve iki şehirdeki öğrenciler karşılıklı misafir edilecek.

15 ay sürecek projede, hedef kitlede yer alan çocuk ve gençler, belirlenen kültür eserlerinin tamamını gezecek. Eserlerin gezi programları tamamlandıkça katılımcılara hediyeler verilecek.

"Amacımız turizmde var olan ilişkileri güçlendirmek"

TRAKYAKA Tekirdağ Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Yetkin Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında her iki şehirden 15'er eser belirlenip bunların karşılıklı tanıtılacağını söyledi.

Her iki bölgeden 8-12 yaşındaki öğrencilerin seçilerek karşılıklı misafir edileceklerini anlatan Özer, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında bastırılacak kitap aslında bir anlamda gezilen yerlerin kaydını da tutma vazifesi görecek. Her eserin altında bir kaşe yeri olacak, o eseri gezen öğrenci o bölüme gezdiği alanın mührünü vurduracak. Daha çok yeri gezen, daha çabuk gezen öğrencilere birtakım hediyeler vermeyi planlıyoruz. Amacımız yakın coğrafyanın iki farklı ülkesi arasındaki iş birliği, barışı diyaloğu artırmak, turizmde var olan ilişkileri güçlendirmek."

TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise ajans olarak bölgenin turizm potansiyelini geliştirmek amacıyla yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde farklı çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

"Horizon 2100" isimli proje ile sürdürülebilir turizm çalışmalarını desteklemeyi hedeflediklerini belirten Şahin, "Projede, belirli kriterler doğrultusunda seçilecek bir grup öğrenci Edirne ve Burgaz'daki turistik destinasyonları yerinde görme fırsatı bulacak ve kendilerini turizm elçileri ilan edeceğiz." diye konuştu.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de projenin her iki şehrin turizmine büyük katkıları olacağını kaydetti.

Bulgaristan, Gezi Parkı, Turizm, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 10:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Türk ve Bulgar çocuklar kültürel eserleri gezdikçe hediye kazanacak - Son Dakika

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