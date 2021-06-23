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Türkiye'nin gelecek projesi Fen ve Teknoloji Liseleri 15. yılını kutladı - Son Dakika

Türkiye'nin gelecek projesi Fen ve Teknoloji Liseleri 15. yılını kutladı

23.06.2021 10:47

Türkiye'de öğrencilerine proje ve üretim odaklı eğitim imkanı sunan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri'nin 15. yılı kutlandı.

Türkiye'de öğrencilerine proje ve üretim odaklı eğitim imkanı sunan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri'nin 15. yılı kutlandı. Kutlamada yer alan İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, bu liselerin Türkiye projesi olduğunu ve yaratıcı eğitim sistemiyle büyük fark yarattığını söyledi.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri'nin 15. yılı Bahçeşehir Üniversitesi Future Campus'te pandemi önlemleri kapsamında kutlandı. Kutlama programına Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Semra Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Türkiye genelinde bulunan 16 Fen ve Teknoloji Lisesi'nin okul müdürleri, yöneticiler ve dünya üniversitelerinde öğrenim görmekte olan geçmiş dönem Fen ve Teknoloji Liseleri mezunları ile Harvard, Brown ve Stanford üniversitelerinden kabul alan 2021 yılı mezunları katıldı.

HEDEF DÜNYACA TANINMIŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ İNSANLARI YETİŞTİRMEK

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri'nin çok yönlü, hayatın her alanında başarılı bilim insanları yetiştirmek hedefiyle 2006 yılında kurulduğu belirtildi. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel'in akademik başarı yanında öğrencilere proje odaklı bir eğitim sunmak hedefiyle kurduğunu ifade ettiği Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinin Türkiye'de STEM eğitiminin uygulandığı ilk lise olma özelliğini taşıdığı vurgulandı.

'50'Yİ AŞKIN DÜNYA ÜNİVERSİTESİNDEN BURS ALDILAR'

Bilim olimpiyatları için yoğun hazırlıkların gerçekleştirildiği belirtilen okullarda öğrenciler, elde ettikleri olimpiyat başarılarıyla dünya üniversitelerinden de kabul alıyorlar. Ayrıca öğrencilerin her sene başta TÜBİTAK olmak üzere ulusal ve uluslararası bilim proje yarışmalarına katılarak bilime yön verecek inovatif buluşlarıyla dikkat çektiği ifade edildi. Türkiye'nin en çok patent başvurusu yapmış okulu olduğu belirtilen Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri öğrencilerinin ürettikleri faydalı modellerle de inovasyon ve bilimi bir araya getiren projelere imza attığı söylendi.

Bahçeşehir Koleji liselerinden mezun olan 120'yi aşkın öğrencinin aralarında Harvard, Stanford, MIT, Princeton, Brown, Cornell'ın olduğu 50'yi aşkın dünya üniversitesinden burslu kabul aldığı belirtildi.

'EN BÜYÜK DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜÇ'

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri öğrencilerinin Harvard, MIT, Stanford, Brown gibi saygın üniversitelere burslu olarak kabul edildikleri söylendi. Öğrenim görmeye veya burslu öğrenim görmeye hak kazanacak adayları bekleyen eleme sürecini başarıyla geçen öğrenciler, yalnızca akademik başarıları ile değil ortaöğretimleri boyunca katıldıkları projeler, gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ve kişisel yetenekleriyle ilgili değerlendirmelere de tabi tutuluyorlar.

Etkinlikte konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ şunları söyledi:

'Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Liselerinin açılış sürecini Ulu Önder Atatürk'ün Türkiye'nin genç Cumhuriyetinin ilerlemesi için yaptığı seferberliklerine benzetiyorum. Bu süreçte en önemlisi de eğitim seferberliğiydi. Bu seferberlik bayrağını devralan da en önemli eğitim liderlerinden Enver Yücel'dir. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinin de eğitimde çok önemli olduğunu düşünüyor ve bu liseleri en büyük dönüştürücü güç olarak görüyorum.'

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ise yaptığı konuşmada, "Fen ve Teknoloji Liseleri'nin 15 yıllık sürecinde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Ben ve ekip arkadaşlarım, bu projenin başarılarla daha da büyüyeceğini ve bu projenin bir Türkiye projesi olarak her yıl daha da büyüyeceğini düşünüyorum. Binlerce gencimizin hayallerini gerçekleştirmeleri için çalışıyoruz ve bu konuda katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

'BİZ SADECE SINAVLARA ODAKLI ÇALIŞMIYORUZ'

Fen ve Teknoloji Liselerini açmak istediklerinde karşılarına birçok engelin çıktığını ifade eden BUEK Başkanı Enver Yücel ise 'Uğraşlarımız sonucu sonunda liselerimiz için onay aldık. 15 yıldır da biz bu okullarımızda sınava öğrenci değil insan yetiştiriyoruz. Yani sosyal yönleriyle, sanatıyla, sporuyla özellikle de bilimsel çalışmalarıyla örnek, mükemmel öğrenciler yetiştiriyoruz' dedi.

Başkan Enver Yücel sözlerine şöyle devam etti:

'Dünyanın iyi yerlerindeki iyi okulları görme gayreti içindeyim. Nerede iyi bir şey varsa da onu okuluma, ülkeme getirmeye çalışıyorum. Bizim çocuklarımız dünya gençlerinin gerisinde kalmamalı. Hocalarımız sayesinde liselerimizde çok iyi işler çıkarttık. Bizler çok büyük bir aileyiz. Avrupa'nın en büyük eğitim kurumuyuz. Öğrencilerimiz bir şeyler üretecekler, icatlar yapacak, büyük şirketler kuracaklar. Biz her zaman onlarla iletişimde olacağız ve mezunlarımızdan kopmayacağız.'

'OKUL 'BİR ŞEY YAPMALI' FELSEFESİYLE KURULDU?

Brown Üniversitesinde okumaya hak kazanan Seyit Metin Barut, 'Son 5 yıldır okuduğum kampüsüm evim oldu. Burası gecelerce laboratuvarında sabahladığım, okul anlayışından çok farklı bir yerdi benim için. Bu kadar açık ve rahat bir öğrenme alanının olması bizim için çok önemliydi. Sürekli birbirimizden yeni şeyler öğrendik' diye konuştu.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nin 2021 mezunlarından, Cornell Üniversitesi'nde burslu olarak Bilgisayar Bilimi eğitimi görecek olan Alkım Ekin Argüz de '14 yaşında, 23 yol arkadaşımla başladığım bu yolculukta Fen ve Teknoloji Liseleri benim için yadsınamaz ve geri döndürülemez etkilere sebep oldu. 14 yaşında gelmeye karar verdiğim okulum 'bir şey yapmalı' felsefesiyle kurulmuştu. Bu okulda beni bilim, öğrenme ve umutla çevreleyen öğretmenlerim benim için çok önemlidir. Ben bu okulda fizik, matematik, kodlama, proje yapmak, robot üretmekten daha fazlasını yani; mücadele etmeyi, gerçek çabayı öğrendim? açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin gelecek projesi Fen ve Teknoloji Liseleri 15. yılını kutladı
Türkiye'nin gelecek projesi Fen ve Teknoloji Liseleri 15. yılını kutladı
Türkiye'nin gelecek projesi Fen ve Teknoloji Liseleri 15. yılını kutladı
Türkiye'nin gelecek projesi Fen ve Teknoloji Liseleri 15. yılını kutladı

Bahçeşehir Koleji, Enver Yücel, Bahçeşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin gelecek projesi Fen ve Teknoloji Liseleri 15. yılını kutladı - Son Dakika


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