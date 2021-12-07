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Son dakika haber! TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, uçak ve helikopter projelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'ye bilgi verdi - Son Dakika

Son dakika haber! TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, uçak ve helikopter projelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'ye bilgi verdi

07.12.2021 13:52
Son dakika haber! TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, uçak ve helikopter projelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'ye bilgi verdi

Son dakika gelişmesine göre Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, şirketin yürüttüğü uçak ve helikopter projelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye bilgi verdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, şirketin yürüttüğü uçak ve helikopter projelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye bilgi verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, baş başa görüşmenin ardından iki ülke arasında anlaşmaların imzalanacağı salona geldi.

Erdoğan ve Al Sani, burada TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den projeler hakkında bilgi alarak, aralarında Hürjet ve Gökbey'in bulunduğu maketleri inceledi.

Son dakika haber! TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, uçak ve helikopter projelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'ye bilgi verdi
Son dakika haber! TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, uçak ve helikopter projelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'ye bilgi verdi

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Katar, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, uçak ve helikopter projelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'ye bilgi verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, uçak ve helikopter projelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'ye bilgi verdi - Son Dakika
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